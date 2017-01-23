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Dün 17:49 TSİ- Osmaniye

Ülkü Ocaklarından 2016-/2017 Eğitim Öğretim yılı Hızlandırılmış Kurs

Osmaniye Ülkü Ocaklarından 2016-/2017 Eğitim Öğretim yılı Hızlandırılmış Kurs verecek.

Osmaniye Ülkü Ocakları Başkanı Fatih Eroğlu, konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

Osmaniye Ülkü Ocakları tarafından 2016-2017 eğitim öğretim sezonunun birinci döneminin sona ermesi nedeniyle Türkçe, Matematik, Geometri branşlarından iki hafta boyunca hızlandırılmış kurs verilecektir. Hafta içi beş gün olarak verilecek kursta öğrencilerin ilgili branşlardan eksik olduğu konuları tamamlayıp ikinci döneme hazır bir şekilde girmeleri amaçlanmıştır. Lise 3 ve lise 4. sınıf öğrencilerine verilecek olan kurs saat 10:00 da başlayıp 17.00’da bitecektir. Kurs boyunca her branştan 70 saat toplamda 210 saat eğitim verilecektir. Kursta açıklama yapan Ülkü Ocakları Osmaniye İl Başkanı Fatih Eroğlu Mustafa Kemal Atatürk'ün “Eğitim değil ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder.” Veciz sözünden yola çıkarak Türk Gençliğine çağlar üzerinden sıçrama ülküsünü kazandırabilmek ve geleceğin lider ülke Türkiye’sinin vatansever Türk Milliyetçisi yöneticilerini yetiştirebilmesi için eğitim faaliyetlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Türk milletinin mensubu olan her bir Türk evladı bizim için çok değerlidir. Aziz Sancar’ların, Dündar Taşer’lerin, Galip Erdem’lerin yetiştiği kutlu Ocağımızda yine nice değerler yetişecektir. Tüm ihanet süreçlerinde devletinin ve milletinin yanında dimdik duran kökü 4000 yıllık bir kültürün harmanlamasından oluşan Ülkü Ocaklarımıza bütün öğrencilerimizi davet ediyoruz. Velilerimizin de en değerli varlıkları olan evlatlarını Ülkü Ocakları'na güven içerisinde emanet etmelerini istiyoruz. Eğitim faaliyetlerimiz gönüllü uzman kadromuz tarafından 365 gün boyunca devam etmektedir. Türk Gençliğinin eğitimi için büyük bir özveri ile çalışan eğitim birimimiz ve birim başkanımız Cemile Ceyda Güleçöz hanımefendiye teşekkür ediyorum.

Dün 17:49 TSİ - Osmaniye Yazdır

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