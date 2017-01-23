Aynı aileden 5 kişinin öldüğü kazayla ilgili ambulans sürücüsü tutuklandı

Osmaniye'de, ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazası sonrasında ambulans sürücüsü tutuklandı.20 Ocak Cuma günü saat 16.30 sıralarında Osmaniye-Kadirli Karayolu Cevdetiye yol kavşağında meydana gelen kazada, Kadirli'den aldığı hastayı kent merkezindeki bir hastaneye bırakıp dönüşe geçen sağlık ekibinin bulunduğu 26 yaşındaki Buğra Bozdağan yönetimindeki 80 KY 546 plakalı ambulans,Toprakkale ilçesinden Cevdetiye Beldesine giden toprak tali yoldan çıkan 49 yaşındaki Dursun Kaya'nın kullandığı 01 TB 631 plakalı otomobille çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulup şarampole yuvarlanan otomobil sürücüsü Dursun Kaya ile beraberindeki eşi 49 yaşındaki Bahar Kaya, çocukları 18 yaşındaki İrem ve 17 yaşındaki Kaan Kaya, olay yerinde, ağır yaralanan 19 yaşındaki Sinem Kaya ise götürüldüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Ambulans sürücüsü Buğra Bozdoğan ile acil tıp teknisyeni Candan Şekerci ise götürüldükleriKadirli Özel 7 Mart Hastanesinde tedavi altına alınmışlardı. Tedavisinin ardından olayın şüphelisi olarak jandarma tarafından gözaltına alılan ambulans sürücüsü Buğra Bozdağan çıkartıldığı Osmaniye 2'nci Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Haber: İbrahim Emül - Osmaniye