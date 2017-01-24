Osmaniye'de bazı bölgelerde yükseklik 10 kata çıkıyor

Osmaniye’nin yeni imar planı tamamlanarak askıya çıktı. Osmaniye Belediye Meclisi tarafından 06.01.2017 tarih 26 ve 27 Sayılı kararlarla onaylanan yeni imar planı mevzuata uygun olarak vatandaşların incelemesi amacıyla askıya çıkarıldı. İhtiyaçları karşılayan, Osmaniye’yi geleceğe taşıyan yeni imar planı daha nitelikli yaşam alanları oluşturulması amacıyla yapıldı.Kentsel gelişimin çağdaş bir anlayışla sürdürülmesi ve Osmaniye’nin sağlıklı bir şekilde büyümesi için 2015 yılında çalışmaları başlatılan yeni imar planı, sektörde faaliyet gösteren oda ve sektör temsilcileriyle fikir birliğinde bulunularak gerçekleştirildi Osmaniye Belediyesi tarafından 2015 yılında başlatılan yeni imar planı oluşturmak için 8000 hektar alanda hali hazır harita çalışması ve imar planında esas jeolojik jeoteknik etüt çalışması yapıldı.Çalışmalar neticesinde 1/5000 ölçekli nazım imar ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı olarak iki yıla yakın sürede tamamlanarak askıya çıkarıldı. Yeni imar planı ile ilgili olarak vatandaşların bilgi edinebilmesi amacıyla Osmaniye Belediyesi tarafından imar planı bilgilendirme masası kuruldu. Vatandaşlar Belediye hizmet binası giriş katında askıya çıkan yeni imar planı ile ilgili İmar Müdürlüğü teknik personellerden bilgi alabilecekler. Osmaniye merkezi kapsayan yeni planı 30 gün boyunca askıda kalacak.