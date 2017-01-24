Çobanın bulduğu havan mermisi imha edildi

Toprakkale İlçesi Büyüktüysüz Köyünde çobanlık yapan 30 yaşındaki A.D., hayvanlarını otlatırken havan mermisi gördü. Toprakkale İlçe Jandarma Karakoluna gelen A.D.'nin Kısıklı mevkiinde eski patlamamış mühimmat olduğunu bildirmesi üzerine olay yerinde gerekli emniyet tedbirleri alındı. Mühimmat üzerinde yapılan incelemede eski ve paslı olduğu, mermi üzerinde herhangi bir yazı ve seri numarası olmayan 1 adet 60 mm'lik havan mermisi olduğu tespit edildi. Mühimmat, olay ile ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgisi doğrultusunda Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Patlayıcı Uzmanı tarafından kontrollü olarak yerinde imha edildiği öğrenildi. Mühimmatın bulunduğu bölgenin 1990 yılı öncesinde ağır silah atış alanı olarak kullanılmış arazi olduğu öğrenildi. Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE