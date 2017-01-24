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Dün 14:41 TSİ- Osmaniye

Hırsızlıktan aranan genç, cezaevindeki babasını ziyarete gidince yakalandı

Osmaniye'de Hırsızlıktan aranan genç, cezaevindeki babasını ziyarete gidince yakalandı

Osmaniye'de hırsızlık suçundan cezaevinde bulunan babasını ziyaret giden 18 yaşındaki U.A., Ulusal YargıAğı Projesi (UYAP) sorgulamasında 'hırsızlık' suçundan arandığı ortaya çıkınca gözaltına alındı.Osmaniye 2 Nolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 'Hırsızlık' sucundan hükümlü olarak bulunan baba A.A.'yı (38) oğlu U.A. cezaevinde ziyarete gitti. Bu sırada U.A'nın yapılan UYAP sorgulamasında 'Hırsızlık' sucundan Milas Ceza Hakimliği tarafından arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli, Cumhuriyet Savcısının bilgisi doğrultusunda adli işlemlerinin yapılması için Toprakkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Dün 14:41 TSİ - Osmaniye Yazdır

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