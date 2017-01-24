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Dün 14:44 TSİ- Osmaniye

Osmaniye Şanlıurfalılar Derneği’nden istişare toplantısı

Osmaniye Şanlıurfalılar Derneği yönetimi Mimar Sinan Mahallesi’nde bir araya gelerek istişare toplantısı yaptı.

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Osmaniye Şanlıurfalılar Derneği Başkanı Nusret Esen, Yönetim Kurulu Üyeleri, Sabri Akkoç, Nuh Kaygısız, Murat Göktürk, Mustafa Tunç, Ethem Gül, ve Osman Karaçalı katıldı.

Osmaniye Şanlıurfalılar Derneği Başkanı Nusret Esen, istişare toplantısında yaptığı konuşmada, yönetim olarak Osmaniye’de yaşayan tüm hemşehrilerini imkanları ölçülerinde

Ziyaret ederek, sohbet ettiklerini ifade ederek,” Osmaniye’nin gelişmesi ve değişmesi için bizlerde ne yapabiliriz bunun çabası içindeyiz. Bizler doğum yerimiz her ne kadar Şanlıurfa’da olsa Osmaniye’nin yerlisi ve öz evlatlarıyız. Elimizden geldiği oranda istişare toplantılarımızı genişleterek, hemen her mahalle de yapmak için çaba sarf edeceğiz. Toplantımıza katılan herkese teşekkür ediyorum”dedi.

İstişara toplantısına katılan şeref konuğu Aslan Yılmaz ise, Osmaniye Şanlıurfalılar Derneği’nin her zaman yanında olduğunu ve söz konusu derneğin Osmaniye için yapacağı her faaliyete destek vereceğini söyledi.

Dün 14:44 TSİ - Osmaniye Yazdır

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