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Dün 17:30 TSİ- Bölge Haberleri

Reyhanlı’da Siyer-İ Nebi Ödülleri Verildi

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Reyhanlı’da Siyer-i Nebi Yarışması Ödül Töreni düzenledi.

FatihTosyalıAnadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda yapılan etkinliğe, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Necmettin Çalışkan, Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, Reyhanlı İlçe Müftüsü Murat Akman, Reyhanlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mükremin Ceran, Hatay Anadolu Gençlik Derneği Başkanı Serkan Bulut ve ödül alan öğrencilerle aileleri katıldı.

Reyhanlı Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Temsilcisi Zabit Çelik ve Hatay AGD Şube Başkanı Serkan Bulut’un açılış konuşmasından sonra söz alan Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Necmettin Çalışkan, Mutedil olma, doğru dini bilgiye sahip olmanın önemi ve her alanda şahsa teslim olmanın, aklı kiraya vermenin doğurduğu olumsuz sonuçlar üzerine kısa bir konuşma yaptı.

Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, Reyhanlı İlçe Müftüsü Murat Akman ve ilçe Milli Eğitim Müdürü M. Cemil Tünek de, Reyhanlı Anadolu Gençlik Derneği’ne, yarışma dolayısıyla, Peygamber Efendimizin hayatını öğrencilerimize tanıtma adına önemli bir etkinlik olduğunu belirten teşekkür konuşması yaptılar.

Konuşmalardan sonra Siyer-i Nebi yarışmasında dereceye giren 6 öğrenciye ödüllerinin taktim edilmesiyle program sona erdi.

Dün 17:30 TSİ - Bölge Haberleri Yazdır

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