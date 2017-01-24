Başak Gazetesi | Osmaniye
14° OSMANİYE
Dün 17:42 TSİ- Osmaniye

Kastabala Antik Kentine Kültürel Gezi

Osmaniye Korkut Ata Gençlik, Spor ve Doğa Derneği tarafından, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkmak adına her hafta bir kaleye gezi düzenlenecek. Bu...

DİĞER FOTOĞRAFLAR

Osmaniye Korkut Ata Gençlik, Spor ve Doğa Derneği tarafından, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkmak adına her hafta bir kaleye gezi düzenlenecek. Bu kapsamda, ilk olarak İl merkezinin 12 kilometre kuzeyindeki Ceyhan Nehrinin kuzeybatıya döndüğü kıvrımın içinde, Kesmeburun ile Bahçeköy arasında bulunan ovaya hakim bir kaya çıkıntısı üzerinde bulunan ve 'Bodrum Kalesi' adını taşıyan Kastabala Antik Kenti gezilip, burçlarına dev Türk Bayrağı asıldı. Tarihi Kentler Birliği'ne üye Osmaniye Belediyesi ve Çevre ve KültürDeğerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı'nın (ÇEKÜL) katkılarıyla düzenlenecek olan gezilerde, tarihi ve kültürel miras olan kaleler katılımcılar tarafından fotoğraflanıp, daha sonra sergileneceği kaydedildi. Korkut Ata Gençlik, Spor ve Doğa Derneği Başkanı Murtaza Çil, 'Kaleler Şehri Osmaniye' olarak bilinen kentin tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkmak adına bu gezileri gerçekleştirdiklerini belirtti. ÇEKÜL Vakfı Osmaniye Temsilcisi Oğuzhan Saçıkara ise tüm Çukurova Bölgesinin kimliğini belirleyen düzeyde kültürel değerlere sahip olunduğunu belirterek, "Osmaniye Valiliği ve Osmaniye Belediyesi'nin hazırlamış olduğu 'Kültür Rotası' projesi ile kentteki tarihi ve kültürel değerlerin hem ulusal hem de uluslar arası düzeyde tanıtılacağını, insanlar tarafından merak edilip gelmek istenileceğini umuyoruz." dedi. Korkut Ata Gençlik, Spor ve Doğa Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Laçinbala da her hafta birbiriden güzel kalelere geziler düzenleyip tanıtımına katkı sağlamayı amaçladıklarını sözlerine ekledi. Gezi programına Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yenilenebilir Öğrenci Kulübü üyeleri, İskenderun Motor kulübü üyeleri ve Adana'dan da katılımcılar oldu. Program sonunda 2014 yılı ocak ayında yaşamını kaybeden Prof. Dr. Halet Çambel'de hayatını adadığı Aslantaş Açık Hava Müzesinde anıldı.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Dün 17:42 TSİ - Osmaniye Yazdır

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Oy Ver
Osmaniye Şanlıurfalılar Derneği’nden istişare toplantısı mask

Osmaniye Şanlıurfalılar Derneği’nden istişare toplantısı

Çobanın bulduğu havan mermisi imha edildi mask

Çobanın bulduğu havan mermisi imha edildi

Başkan Eroğlu’ndan Öğrencilere Karne Hediyesi mask

Başkan Eroğlu’ndan Öğrencilere Karne Hediyesi

30 kişi işbaşı eğitim programı kapsamında işe başladı mask

30 kişi işbaşı eğitim programı kapsamında işe başladı
BEGEN 1.5 B
TAKIP ET 555
Cevdetiye'de kaza:4 ölü, 3 yaralı mask

Cevdetiye'de kaza:4 ölü, 3 yaralı

Kazada ölenlerin isimleri belli oldu mask

Kazada ölenlerin isimleri belli oldu

Aynı aileden 5 kişinin öldüğü kazayla ilgili ambulans sürücüsü tutuklandı mask

Aynı aileden 5 kişinin öldüğü kazayla ilgili ambulans sürücü...

Osmaniye'de iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandı mask

Osmaniye'de iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandı

OKÜ'nün yeni Rektörü Prof. Dr. Murat Türk oldu mask

OKÜ'nün yeni Rektörü Prof. Dr. Murat Türk oldu

Osmaniye'de bazı bölgelerde yükseklik 10 kata çıkıyor mask

Osmaniye'de bazı bölgelerde yükseklik 10...

Aynı aileden 5 kişinin öldüğü kazayla ilgili ambulans sürücüsü tutuklandı mask

Aynı aileden 5 kişinin öldüğü kazayla il...

Ülkü Ocaklarından 2016-/2017 Eğitim Öğretim yılı Hızlandırılmış Kurs mask

Ülkü Ocaklarından 2016-/2017 Eğitim Öğre...

Başkan Eroğlu’ndan Öğrencilere Karne Hediyesi mask

Başkan Eroğlu’ndan Öğrencilere Karne Hed...

Osmaniye'de FETOŞ'den 3 asker ve 1 mühendis tutuklandı mask

Osmaniye'de FETOŞ'den 3 asker ve 1 mühen...

30 kişi işbaşı eğitim programı kapsamında işe başladı mask

30 kişi işbaşı eğitim programı kapsamınd...

Pazar günü Sucuk-Ekmek festivalindeyiz mask

Pazar günü Sucuk-Ekmek festivalindeyiz

BEGEN 1.5 B
TAKIP ET 555