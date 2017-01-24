Kastabala Antik Kentine Kültürel Gezi

Osmaniye Korkut Ata Gençlik, Spor ve Doğa Derneği tarafından, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkmak adına her hafta bir kaleye gezi düzenlenecek. Bu kapsamda, ilk olarak İl merkezinin 12 kilometre kuzeyindeki Ceyhan Nehrinin kuzeybatıya döndüğü kıvrımın içinde, Kesmeburun ile Bahçeköy arasında bulunan ovaya hakim bir kaya çıkıntısı üzerinde bulunan ve 'Bodrum Kalesi' adını taşıyan Kastabala Antik Kenti gezilip, burçlarına dev Türk Bayrağı asıldı. Tarihi Kentler Birliği'ne üye Osmaniye Belediyesi ve Çevre ve KültürDeğerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı'nın (ÇEKÜL) katkılarıyla düzenlenecek olan gezilerde, tarihi ve kültürel miras olan kaleler katılımcılar tarafından fotoğraflanıp, daha sonra sergileneceği kaydedildi. Korkut Ata Gençlik, Spor ve Doğa Derneği Başkanı Murtaza Çil, 'Kaleler Şehri Osmaniye' olarak bilinen kentin tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkmak adına bu gezileri gerçekleştirdiklerini belirtti. ÇEKÜL Vakfı Osmaniye Temsilcisi Oğuzhan Saçıkara ise tüm Çukurova Bölgesinin kimliğini belirleyen düzeyde kültürel değerlere sahip olunduğunu belirterek, "Osmaniye Valiliği ve Osmaniye Belediyesi'nin hazırlamış olduğu 'Kültür Rotası' projesi ile kentteki tarihi ve kültürel değerlerin hem ulusal hem de uluslar arası düzeyde tanıtılacağını, insanlar tarafından merak edilip gelmek istenileceğini umuyoruz." dedi. Korkut Ata Gençlik, Spor ve Doğa Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Laçinbala da her hafta birbiriden güzel kalelere geziler düzenleyip tanıtımına katkı sağlamayı amaçladıklarını sözlerine ekledi. Gezi programına Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yenilenebilir Öğrenci Kulübü üyeleri, İskenderun Motor kulübü üyeleri ve Adana'dan da katılımcılar oldu. Program sonunda 2014 yılı ocak ayında yaşamını kaybeden Prof. Dr. Halet Çambel'de hayatını adadığı Aslantaş Açık Hava Müzesinde anıldı.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE