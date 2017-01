Korkut Ata Üniversitesi'nde rektörlük devir teslim töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'ne (OKÜ) rektör olarak atanan Prof. Dr. Murat Türk, düzenlenen devir teslim töreniyle görevi kurucu rektör Prof. Dr. Orhan Büyükalaca'dan devraldı. Karacaoğlan Yerleşkesindeki Amfisinde düzenlenen devir teslim törenine, Vali Kerem Al, Belediye Başkanı MHP'li Kadir Kara, Ak Parti Osmaniye Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Mücahit Durmuşoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz, Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Siyasi Parti Temsilcileri, Kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, OKÜ Akademik Personeli, Bölgedeki diğer üniversite rektörleri ile çok sayıda davetli katıldı. Törende ilk konuşmayı yapan OKÜ Kurucu Rektörü Prof Dr. Orhan Büyükalaca, amacı bilimi yükseltmek olan bir üniversitenin yöneticisi için en büyük gururun ardında güzel bir eser bırakabilmek olduğunu belirterek, "Temelinden kurduğumuz üniversitemizin, bugün bulunduğu nokta benim ve benimle birlikte yola çıkan tüm arkadaşlarım için ilelebet sürecek bir gurur vesilesidir." dedi. Orhan Büyükalaca, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bugün OKÜ'de yeni bir dönem başlıyor. Rektörlük görevini devralan Prof. Dr. Murat Türk hocamızın büyük bir heyecanla, çalışma azmi ve "biz" olma bilinci ile yola devam edeceğini biliyorum. "Önce OKÜ" düşüncesiyle, aidiyet duygusu ve görev sorumluluğu ile yürünmesi gereken bu yolda, kendisine başarılar diliyorum. Bu zorlu görevde onunla birlikte çalışacak tüm arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Yolunuz açık olsun. Sayın rektörümüzün atacağı her güzel ve hayırlı adımda yanında olacağımı ve talep edilmesi halinde her türlü desteği sunacağımın da bilinmesi isterim."OKÜ'ye rektör olarak atanan Prof. Dr. Murat Türk ise konuşmasında, kendisine rektörlük görevini layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiğini söyledi. Murat Türk, "Bizlerin bundan sonraki vizyonu, “sınırların kaybolduğu, mesafelerin anlamını yitirdiği bir çağda üniversitelerin kendi sınırlarına hapsolması düşünülemez” felsefesiyle, öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve çalışanlarımızla gerçekleştireceğimiz ortak çalışmalar ve projelerle üniversitemizi daha fazla dışarı açmak ve özellikle akademik anlamda ulusal ve uluslararası alanda üniversitemiz itibarını daha da artırmak olacaktır. Üniversitemizin bu yapılanma, gelişme sürecinde amacı ise, kurumsallaşmayı sağlamak, tarafsızlık ve birleştiricilik yönü öne çıkan insan odaklı ve proaktif bir anlayışla deneyimleyen, deneyimlerini değere dönüştüren, girişimciliği ön planda tutan ve ülkemizin 2023 vizyonuna ulaşmasına katkıda bulunacak bir üniversite haline gelmektir. Üniversitemizin kuruluş sürecinde yaşadığımız heyecanı, hep birlikte bu yeni yapılanma ve gelişim sürecinde de artırarak devam ettireceğimize olan inancım tamdır. Rektörlüğe atanmam konusunda verilen bu kararın, Üniversitemiz, Osmaniye'miz ve Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum." dedi. Her geldiğinde çatısı altında huzur bulduğunu ve Osmaniye için çok değerli olan üniversitenin devir teslim töreninde bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten Osmaniye Valisi Kerem Al, “Buraya ilk geldiğimde böyle bir kampusta öğrencilik yapmadığıma hayıflanıyorum. Burada okuyan üniversiteli gençler. Bu sadece fiziki yapılanma ve çevre değil. Üniversitemiz akademik anlamda da bilimsel anlamda da önemli bir konuma geldi. Görevi devralan Murat hocamıza da başarılar diliyorum ve aldığı bayrağı daha yükseklere taşıyacağına dair inancım tamdır. Bize düşen hep birlikte bu önemli ilim öğrenmenin değerini daha yukarılara taşımak. Bu duygularla yeni atanan rektörümüzün hayırlı olmasını diliyorum.” dedi. Belediye Başkanı Kadir Kara ve Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu'da birer konuşma yaparak, hizmetlerinden dolayı kurucu rektör Prof. Dr. Orhan Büyükalaca'ya teşekkür edip, yeni rektör Prof. Dr. Murat Türk'e de başarı temennilerinde bulundular. Konuşmaların ardından eski ve yeni rektörler birbirlerine çiçek sunarken Prof. Dr. Orhan Büyükalaca, yeni Rektör Prof. Dr. Murat Türk'e Rektörlük Cübbesini giydirdi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE