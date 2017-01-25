Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
Dün 17:51 TSİ- Osmaniye

Tarım ilacı bayi sınavı 8 Nisan'da

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Sağlam, bu seneki bayi veya toptancılık izin belgesi sınavının 8 nisanda Ankara'da yapılacağını bildirdi.

Yönetmelik gereği bitki koruma ürünleri bayi veya toptancılık izin belgesinin yılda bir kez yapılan sınavda, başarılı olanlara verilmekte olduğunu belirten Müdür Sağlam, "Sınava girmek isteyen adaylardan, ziraat mühendisi, eczacı, kimya mühendisi, kimyager, bitki sağlığı dersleri alarak mezun olmuş tekniker veya ziraat teknisyenleri başvurularını 13-24 şubat 2017 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) https://aday.ankara.edu.tr internet adresinden yapmaları, sınavda başarılı olan adayların "Sınav Başarı Belgesini" almak için en geç 2 ay içerinde, sınav müracaatında "Başvuru yaptığınız il" seçeneğinde seçtikleri Bakanlığımıza bağlı İl Müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir. Adaylar bitki koruma ürünleri bayi ve toptancılık sınavına ait sınav takvimi ve uygulama talimatına Bakanlığımız internet sitesi duyurular bölümünden ulaşabilmektedirler." dedi.

Dün 17:51 TSİ - Osmaniye Yazdır

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