Ağaç Kesme ve Boylama Operatörlüğü eğitimi

2014-2018 yıllarını kapsayan protokole göre 5 yıllık süreçte ormanda üretim işçiliği yapan tüm işçilerin 56 saatlik bir eğitimden geçirilerek sertifikalandırılmasının planlandığı kaydedildi. Bu kapsamda, AKBO eğitimlerine büyük önem veren Osmaniye İşletmesi bugüne kadar Osmaniye Mesleki Eğitim Merkezi ile müşterek programlar düzenleyerek orman köylerindeki birçok işçiye eğittim verildi. Son olarak 24 orman işçisiyle birlikte yangın sezonunda motorlu testere kullanacak olan 8 geçici işçi de söz konusu eğitimden geçirilerek çalışma sertifikaları verildi. Mesleki Eğitim Merkezi ile birlikte hazırlanan eğitim programı hakkında bilgi veren İşletme Müdürü Ferdi Özer, AKBO eğitimlerinin uzman eğiticiler tarafından verildiğini, her yıl azami miktarda işçiyi eğiterek belgesiz işçi bırakmayacaklarını, bu yıl Osmaniye ve ilçelerinde 500 işçiyi eğitmeyi planladıklarını ve İşletme Müdürlüğünün üretim işlerinde daha verimli ve bilinçli işçileri çalıştırmayı amaçladıklarını belirtti. AKBO eğitimleri sonucu üretim işçilerinin daha etkin ve daha verimli çalıştıklarını ifade eden Orman Bölge Müdürü İsmet Erol ise aynı zamanda iş kazalarına karşı da daha tedbirli davrandıklarını belirterek, "Eğitim hem güvenli çalışma şartlarını sağlıyor hem de iş kalitesini artırıyor, bu eğitimlere bölge müdürlüğümüz dâhilindeki tüm işletmelerde devam ediyoruz, hedefimiz tüm orman işçilerini sertifikalandırmak, bölgemizden çok sayıda işçi çalışmak için diğer bölgelere gidiyor, aldıkları bu belgelerle her yerde rahatlıkla orman işi bulabilecekler." dedi.