Oryantiring şampiyonları ödüllerini aldı

Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü tarafından organize edilen 2016-2017 Okul Sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen okullar arası Oryantiring müsabakaları 16 okuldan 90 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi.Oryantiring Osmaniye İl Birinciliği yarışmaları Korkut Ata Üniversitesi çevresinde A ve B kategorisinde yapıldı. Her türlü arazide yapılabilen, sporcuların kontrol noktalarını hedefleri harita ve pusula yardımı ile en kısa zamanda bulmaya çalışılan doğa sporu olan oryantiring müsabakalarında; Gençler Erkekler A Kategorisinde Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi birinci olurken, Yavuz Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Osmaniye Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi üçüncü ve Gülten-Ali Ziyan Anadolu Lisesi dördüncü oldu.Genç Kızlar A Gülten-Ali Ziyan Anadolu Lisesi birinci, Yavuz Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci ve Özel Osmaniye Doğa Anadolu Lisesi üçüncü oldu. Genç Erkekler B kategorisinde ise Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi birinci, Gülten-Ali Ziyan Anadolu Lisesi ikinci, Ahmet Cevdet Paşa Anadolu Lisesi üçüncü, Osmaniye Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi dördüncü oldu. Genç Kızlar B kategorisinde ise Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi birinci, Gülten-Ali Ziyan Anadolu Lisesi ikinci ve Ahmet Cevdet Paşa Anadolu Lisesi üçüncü oldu. İl birincisi olan takımlar ileriki tarihlerde açıklanacak olan grup müsabakalarında yarışmaya hak kazandığı belirtildi. İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)İE ( ) 25.01.2017 (FOTOĞRAFLI)