2016'da İŞKUR sayesinde 4 bin 623 kişi iş sahibi oldu

Sunumun devamında 2016 yılının Ocak-Aralık aylarını kapsayan dönemde İŞKUR’a 12 bin 59'u erkek 7 bin 719'u kadın olmak üzere toplam 19 bin 778 başvuru yapıldığı ve bu başvurulardan 3 bin 744'ü erkek, 879’u kadın olmak üzere 4 bin 623 kişinin işe yerleştirildiği ifade edildi. Sunumun devamında 2016 yılında açılan işgücü yetiştirme kursları hakkında da bilgi verilerek; açılan toplam kurs sayısının 630 olduğu, kurslara 2 bin 437 erkek, 2 bin 291 kadın olmak üzere toplam 4 bin 728 kişinin katıldığı ve mezun olan 2 bin 319 kişiden 1296'sının istihdam edildiği kaydedildi. Toplantıya; Belediye Başkanı Kadir Kara, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Yanık, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Altunkaynak, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Cafer Takırtaş, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mılla Katık, DOĞAKA Osmaniye Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Erdinç Kadıoğlu, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Teke, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mehmet Çapar, İşçi Konfederasyonu Temsilcisi Ömer Ulutaş, Hak-İş Temsilcisi Sedat Gürsel Öztürk, Sakatlar Konfederasyonu Temsilcisi Erdal Dertli katıldı. Diğer gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından, görüş ve önerilerin alınması ile toplantı sona erdi.