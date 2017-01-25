Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
Dün 17:56 TSİ- Osmaniye

Fabrikadan 25 bin liralık kablo hırsızlığı

OSMANİYE Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikadan yaklaşık 25 bin lira değerinde olan bakır elektrik kablosunu çaldılar.

Olay 23 ocak günü saat 02.00 sıralarında Toprakkale ilçesi Büyüktüysüz köyü sınırları içerisinde bulunan Organize Sanayi Bölgesinde ki Tosçelik Fabrikasında meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi yada kişiler, işletmeye ait Elektrik Trafo Merkezinde bulunan makaralara sarılmış vaziyette ve değişik çaplarda olan toplam 2 Bin 570 metre bakır kabloyu çaldılar. Fabrika yetkililerinin haber vermesi üzerine olay yerinde yapılan incelemede trafo merkezinin etrafını çevreleyen tel örgünün bir noktadan kesilerek açıldığı ve çalınan kabloların bu noktadan çıkartıldığı tespit edildi. Kabloların yaklaşık maddi değerinin 25 Bin lira olduğu tespit edilirken, jandarma, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Dün 17:56 TSİ - Osmaniye Yazdır

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