Kadirli Devlet Hastanesi'nde Palyatif Bakım hizmeti

Osmaniye Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'ne bağlı olarak yaklaşık bir yıldır hizmet veren palyatif bakım merkezinin, yaşamı tehdit eden hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkan sorunlarla karşılaşan hastaların yaşadıkları ağrı ve diğer semptomları erken tanımlamak ve değerlendirmek, bu kişileri ve aile bireylerinin tıbbi, psikolojik sosyal ve manevi destek vererek acılarının hafifletmek veya önlemek, yaşam kalitesini geliştirmek için faaliyet göstermek amacıyla açıldığı belirtildi. Bu güne kadar palyatif bakıma ihtiyaç duyan 181 hastaya en iyi şartlarda hizmet veren Kadirli Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Merkezimiz de tescilli 5 yatak kapasitesi bulunduğu belirtildi.