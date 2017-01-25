Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
Dün 17:57 TSİ- Osmaniye

Kadirli Devlet Hastanesi'nde Palyatif Bakım hizmeti

KADİRLİ Devlet Hastanesi'nde 2016 yılı mart ayında hizmete giren Palyatif Bakım Merkezinde bu güne kadar 181 hastaya hizmet verildi.

Osmaniye Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'ne bağlı olarak yaklaşık bir yıldır hizmet veren palyatif bakım merkezinin, yaşamı tehdit eden hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkan sorunlarla karşılaşan hastaların yaşadıkları ağrı ve diğer semptomları erken tanımlamak ve değerlendirmek, bu kişileri ve aile bireylerinin tıbbi, psikolojik sosyal ve manevi destek vererek acılarının hafifletmek veya önlemek, yaşam kalitesini geliştirmek için faaliyet göstermek amacıyla açıldığı belirtildi. Bu güne kadar palyatif bakıma ihtiyaç duyan 181 hastaya en iyi şartlarda hizmet veren Kadirli Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Merkezimiz de tescilli 5 yatak kapasitesi bulunduğu belirtildi.

Dün 17:57 TSİ - Osmaniye Yazdır

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