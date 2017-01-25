Kültür rotası projesi ile şehrimizin tarihi ve kültürel değerleri tanıtılacak

Tarihi Kentler Birliği üyesi olan Osmaniye Belediyesi ile birlikte Osmaniye Korkut Ata Gençlik, Spor ve Doğa Derneği tarafından, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkmak adına her hafta bir kaleye gezi düzenlenecek. Bu kapsamda, ilk olarak İl merkezinin 12 kilometre kuzeyindeki Kesmeburun ile Bahçe köyü arasında bulunan ovaya hakim bir kaya çıkıntısı üzerinde bulunan ve 'Bodrum Kalesi' adını taşıyan Kastabala Antik Kenti gezilip, burçlarına dev Türk Bayrağı asıldı.

Osmaniye Belediyesi ve Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı'nın (ÇEKÜL) katkılarıyla düzenlenecek olan gezilerde, tarihi ve kültürel miras olan kaleler katılımcılar tarafından fotoğraflanıp, daha sonra sergileneceği kaydedildi.

Osmaniye Belediyesi Meclis Üyesi ve ÇEKÜL Vakfı Osmaniye Temsilcisi Oğuzhan Saçıkara;“Tüm Çukurova Bölgesinin kimliğini belirleyen düzeyde kültürel değerlere sahip olunduğunu belirterek, "Osmaniye Valiliği ve Osmaniye Belediyesi'nin hazırlamış olduğu 'Kültür Rotası' projesi ile kentteki tarihi ve kültürel değerlerin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde tanıtılacağını, insanlar tarafından merak edilip gelmek istenileceğini umuyoruz." dedi.

Korkut Ata Gençlik, Spor ve Doğa Derneği Başkanı Murtaza Çil, 'Kaleler Şehri Osmaniye' olarak bilinen kentin tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkmak adına bu gezileri gerçekleştirdiklerini belirtti. Çil, kültür gezileri kapsamında desteklerini esirgemeyen Osmaniye Belediyesine, katılımcılara ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Gezi programına Osmaniye Belediyesi meclis üyesi Oğuzhan Saçıkara, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yenilenebilir Öğrenci Kulübü üyeleri, İskenderun Motor kulübü üyeleri ve Adana'dan da katılımcılar oldu.

Program sonunda 2014 yılı ocak ayında yaşamını kaybeden Prof. Dr. Halet Çambel de hayatını adadığı Aslantaş Açık Hava Müzesinde anıldı.