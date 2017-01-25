İl istihdam ve mesleki eğitim kurulu’nun 2017 yılı ilk toplantısı yapıldı

Osmaniye Valiliği Rahime Hatun Toplantı Salonunda yapılan toplantıya;Belediye Başkanı Kadir Kara, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Yanık, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Altunkaynak, Bilim Sanayi ve Teknoloji İlMüdürü Cafer Takırtaş, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mılla Katık, DOĞAKA Osmaniye Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Erdinç Kadıoğlu, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Teke, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mehmet Çapar, İşçi Konfederasyonu Temsilcisi Ömer Ulutaş, Hak-İş Temsilcisi Sedat Gürsel Öztürk, Sakatlar Konfederasyonu Temsilcisi Erdal Dertli katıldı.

Vali Kerem Al, toplantıda alınacak kararların ilimiz için hayırlı olmasını temenni ederek toplantıyı açtı. Toplantının devamında yapılan sunumda ilk olarak 2016 yılı Osmaniye İşgücü Piyasası Araştırma Raporu hakkında bilgi verildi. Sunumun devamında 2016 yılının Ocak-Aralık aylarını kapsayan dönemde İŞKUR’a 12.059’u erkek 7719’u kadın olmak üzere toplam 19.778 başvuru yapıldığı ve bu başvurulardan 3744’ü erkek, 879’u kadın olmak üzere 4623 kişinin işe yerleştirildiği ifade edildi.Sunumun devamında 2016 yılında açılan işgücü yetiştirme kursları hakkında da bilgi verilerek; açılan toplam kurs sayısının 630 olduğu, kurslara 2437 erkek, 2291 kadın olmak üzere toplam 4728 kişinin katıldığı ve mezun olan 2319 kişiden 1296’sının istihdam edildiği kaydedildi.

Diğer gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından, görüş ve önerilerin alınması ile toplantı sona erdi.