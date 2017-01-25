Osmaniye’den TÜMSİAD GİK’e Yüksek Katılım

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen TÜMSİAD Genel İstişare Kurulu (GİK) Türkiye’nin ve dünyanın dört bir tarafından gelen TÜMSİAD yöneticisi ve üyesi olan işadamlarının katılımıyla gerçekleşiyor.

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği Osmaniye Şube Başkanı Murat Özkardeş, bu yıl yapılacak TÜMSİAD Genel İstişare Kuruluna Osmaniye’den yüksek bir katılımın olacağını söyledi.

Genel İdare Kurulu toplantılarının son derece önemli olduğunu belirten Özkardeş, TÜMSİAD GİK’te ekonomik gelişmeler değerlendirilirken, yapılan çalışmalar ile belirlenen hedefler üzerine istişarelerde bulunuluyor dedi.

GİK ile TÜMSİD Şubeleri ile yurt dışındaki temsilciliklerden gelen katılımcıların tanışıp kaynaştığını ifade eden Özkardeş, “Şube yöneticilerimizle illerimizin potansiyellerini ve iş deneyimlerini paylaşma imkanı buluyoruz. Bölgesel farklılıklardan kaynaklanan yapısal sorunları ve ekonomik sorunları değerlendiriyoruz. İller arasında ticaret ve gönül köprüleri kurulması için adımlar atıyoruz” diye konuştu.

Murat Özkardeş, 26-29 Ocak 2017 tarihleri arasında Alanya’da yapılacak TÜMSİAD Genel İstişare Kuruluna Osmaniye Şubesi olarak tam kadro katılacaklarını belirtti.