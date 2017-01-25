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Dün 18:24 TSİ- Yurt Dünya

Karşılıksız Çekte Tutar 27 Milyarı Geçti ...

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, Aralık ayı çek raporuna göre 2016 yılında bankalara ibraz edilen çeklerin sayısı 2015 yılına göre yüzde 7 azala...

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, Aralık ayı çek raporuna göre 2016 yılında bankalara ibraz edilen çeklerin sayısı 2015 yılına göre yüzde 7 azalarak 21.2 milyon adet olurken, bu çeklerin parasal tutarının ise yüzde 5 artışla toplam 706 milyar liraya ulaştığı belirlendi.

Karşılıksız çek oranı arttı…

Medya Takip Ajansı Interpress’in ekonomi alanında medyada çıkan yansımaları incelemesi sonucu banka çekleri hakkında yazılı basında son bir yılda 3 binin üzerinde haber yer aldığı belirlenirken, çıkan haberlerde 2016 yılında parasal tutarı 27.4 milyar lira olan 778 bin adet çek için karşılıksız işlemi yapıldığı saptandı. Bir önceki yıla göre karşılıksız çeklerin adedinde yüzde 0.3, tutarında ise yüzde 0.5 oranında artış yaşandığı görülürken, adet ve tutar bazında en fazla karşılıksız işlemi yapılan ilk 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve Bursa olarak tespit edildi.

Karekodlu çek dönemi başladı …

Piyasalarda çeke duyulan güvenin artırılması ve karşılıksız çekin engellenmesi amacıyla 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren çeklerde seri numarasıyla karekod bulunması zorunlu hale getirilirken, Interpress’in üç bine yakın ulusal, bölgesel ve yerel gazete ile dergiyi kapsayan araştırmasına göre, karekodlu çekler ile ilgili yazılı basına 515 haber yansıdığı tespit edildi. Karekodlu çekler sayesinde henüz bankalara ibraz edilmemiş çek adedi ve tutarının üçüncü kişilerin erişimine açılması, çek hesabı sahibine ait piyasada bulunan çek adedi ve bunların tutarları hakkında bilgi sahibi olunması ve alacaklının çeki kabul edip etmeme hususunda kanaat edinmesinin amaçlandığı belirlendi.

Dün 18:24 TSİ - Yurt Dünya Yazdır

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