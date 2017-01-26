Osmaniye'nin yeni müftüsü Tahiroğlu görevi devraldı

İZMİR'in Bergama İlçesinde görev yaparken Resmi Gazete'de yayımlanan Başbakan Yardımcılığı'na ait atama kararı ile Osmaniye İl Müftülüğü görevine atanan Ali Rıza Tahiroğlu, kente gelerek göreve başladı. Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) toplantı salonunda düzenlenen görev devir teslim töreninde Müftü Ali Rıza Tahiroğlu, İl Müftü Vekili Abdülhamit Öveç'ten görevi devraldı. Vali Kerem Al ve çevre il müftülerinin de katıldığı program Merkez Fetih Camii İmam Hatibi Mehmet Durmuş'un okuduğu Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Daha sonra ise Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik ve Osmaniye İl Müftü Vekili Abdulhamit Öveç birer konuşma yaparak, Müftü Ali Rıza Tahiroğlu'na yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundular. Cübbe ve sarık giyme merasiminin ardından bir konuşma yapan Müftü Tahiroğlu, "Yüce dinimiz İslam'a bu cennet vatanımıza, asil milletimize ve şehitler diyarı Osmaniye'mize hizmet etme şerefini bana bahşeden Yüce Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun, kainatın efendisi Hz. Muhammed efendimize, ehli beytine, ashabına salat ve selam olsun." dedi.

İlk üç yılı vaizlik ve geri kalanını müftülük olmak üzere 31 yılı aşkın süredir çalışmakta olduğunu belirten Tahiroğlu, "Beni bu şerefli bir o kadarda mesuliyeti ağır olan Osmaniye İL Müftülüğü görevine atayan, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye, Başbakanımıza, Devlet Bakanımıza, Diyanet İşleri Başkanımıza ve bana güven duyan herkese en kalbi şükranlarımı arz ederim." diye konuştu. Konuşmasında, ülke olarak zor ve sıkıntılı süreçten geçildiğini vurgulayan Müftü Tahiroğlu şöyle devam etti: "En büyük zorluk şiddeti, zulmü ve savaşı dönüştürecek rahmet ve adaleti kaybetmektir. cehaleti ortadan kaldıracak ilim ve hikmeti kaybetmektir. Bu değerleri yeniden kazanmak için birlik ve beraberlik içerisinde vatanımıza, milletimize, dinimize, devletimize sahip çıkmalıyız." Konuşmaların ardından program, Adana İl Müftüsü Hasan Çınar'ın yaptığı dua ile sona erdi.