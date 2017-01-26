Ataması yapılan şehit ve gazi yakınlarına ziyaret

DEVLET Personel Başkanlığı'nın (DPB) son atama kurası ile Osmaniye'de ki çeşitli kamu dairelerinde göreve başlayan Şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları ziyaret edildi. Türkiye Harp Malulü, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şube Başkanı Durmuş Öksüz, yönetim kurulu üyeleri ve İl Jandarma Komutacılığından görevli bir personel ile birlikte bu yıl işe başlayan 19 Şehit yakını, gazi ve gazi yakını görev yaptıkları kamu dairelerinde ziyaret edip çeşitli hediyeler verdiler. Osmaniye'nin nüfusoranınagöre en çok şehitveren iller arasında bulunduğunu kaydeden Dernek Başkanı Öksüz, "Bu vatan için canlarını seve seve ortaya atmış şehitlerimizin yakınları ile gazilerimiz bizlere birer emanetlerdir. Bu insanlar için ne yapılsa azdır. Devletimiz ve milletimiz bu aziz kahramanlarımızın maddi manevi her zaman yanlarında olacaktır." dedi. Başkan Öksüz, önceki yıllarda olduğu gibi 2017 yılında da 12 ayrı camide her ayın son haftasının cuma gününde tüm şehitler için mevlit okutulacağını, ayrıca okuluna devam eden şehit ve gazi çocuklarının doğum günlerinde okullarında ziyaret edilerek bu mutlu günlerinin hep birlikte paylaşılacağını sözlerine ekledi.