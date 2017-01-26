Osmaniye'de 11 ürün desteklenecek

Bu kapsamda Osmaniye merkez ve ilçelerinde 11 çeşit ürün desteklenecek. Osmaniye Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Sağlam, Osmaniye Merkez, Bahçe, Düziçi, Kadirli Sumbas, Toprakkale ve Hasanbeyli İlçelerinde, Arpa, Buğday, Mısır, Yem Bitkileri, Zeytinyağı, Pamuk, Ayçiçeği, Çeltik, Soya, Aspir ve Nohut'un desteklenecek olan ürün listesinde yer aldığını söyledi. Müdür Sağlam şöyle dedi: "Milli Tarım Destekleme Modeli kapsamında iklim, toprak, topoğrafya, verim, su kısıtı gibi faktörler açısından İlçelerimiz tek tek incelenerek ,Türkiye genelinde 941 tarım havzası belirlenmiştir. Havza bazlı desteklemeler kapsamında, 2017 yılı Üretim sezonu için 941 havza bazlı desteklenecek ürünlerin dağılımı Osmaniye İli için de yayımlanmıştır. Havza bazlı desteklemeler kapsamında Türkiye Milli Tarım Destekleme Modeli ile ilgili İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz teknik personeline eğitim verilmiştir." dedi.