Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
Dün 20:25 TSİ- Osmaniye

Osmaniye'de 11 ürün desteklenecek

GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından çalışmaları yürütülen "Türkiye Milli Tarım Destekleme Modeli" kapsamındaki havza bazında desteklenecek ürünlerin dağılımı belirlendi.

Bu kapsamda Osmaniye merkez ve ilçelerinde 11 çeşit ürün desteklenecek. Osmaniye Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Sağlam, Osmaniye Merkez, Bahçe, Düziçi, Kadirli Sumbas, Toprakkale ve Hasanbeyli İlçelerinde, Arpa, Buğday, Mısır, Yem Bitkileri, Zeytinyağı, Pamuk, Ayçiçeği, Çeltik, Soya, Aspir ve Nohut'un desteklenecek olan ürün listesinde yer aldığını söyledi. Müdür Sağlam şöyle dedi: "Milli Tarım Destekleme Modeli kapsamında iklim, toprak, topoğrafya, verim, su kısıtı gibi faktörler açısından İlçelerimiz tek tek incelenerek ,Türkiye genelinde 941 tarım havzası belirlenmiştir. Havza bazlı desteklemeler kapsamında, 2017 yılı Üretim sezonu için 941 havza bazlı desteklenecek ürünlerin dağılımı Osmaniye İli için de yayımlanmıştır. Havza bazlı desteklemeler kapsamında Türkiye Milli Tarım Destekleme Modeli ile ilgili İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz teknik personeline eğitim verilmiştir." dedi.

Dün 20:25 TSİ - Osmaniye 3 Okunma Yazdır

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Oy Ver
Osmaniye'de yol yapım çalışmaları sürüyor mask

Osmaniye'de yol yapım çalışmaları sürüyor

Ataması yapılan şehit ve gazi yakınlarına ziyaret mask

Ataması yapılan şehit ve gazi yakınlarına ziyaret

2016'da İŞKUR sayesinde 4 bin 623 kişi iş sahibi oldu mask

2016'da İŞKUR sayesinde 4 bin 623 kişi iş sahibi oldu

Ağaç Kesme ve Boylama Operatörlüğü eğitimi mask

Ağaç Kesme ve Boylama Operatörlüğü eğitimi
BEGEN 1.5 B
TAKIP ET 555
Cevdetiye'de kaza:4 ölü, 3 yaralı mask

Cevdetiye'de kaza:4 ölü, 3 yaralı

Aynı aileden 5 kişinin öldüğü kazayla ilgili ambulans sürücüsü tutuklandı mask

Aynı aileden 5 kişinin öldüğü kazayla ilgili ambulans sürücü...

Osmaniye'de bazı bölgelerde yükseklik 10 kata çıkıyor mask

Osmaniye'de bazı bölgelerde yükseklik 10 kata çıkıyor

Osmaniye'de FETOŞ'den 3 asker ve 1 mühendis tutuklandı mask

Osmaniye'de FETOŞ'den 3 asker ve 1 mühendis tutuklandı

OKÜ'nün yeni Rektörü Prof. Dr. Murat Türk oldu mask

OKÜ'nün yeni Rektörü Prof. Dr. Murat Türk oldu

Osmaniye'nin yeni müftüsü Tahiroğlu görevi devraldı mask

Osmaniye'nin yeni müftüsü Tahiroğlu göre...

Genç Erişkinlerde Kolon ve Rektum Kanserlerinin Görülme Oranı Giderek Artıyor! mask

Genç Erişkinlerde Kolon ve Rektum Kanser...

Osmaniye’den TÜMSİAD GİK’e Yüksek Katılım mask

Osmaniye’den TÜMSİAD GİK’e Yüksek Katılı...

İl istihdam ve mesleki eğitim kurulu’nun 2017 yılı ilk toplantısı yapıldı mask

İl istihdam ve mesleki eğitim kurulu’nun...

Kültür rotası projesi ile şehrimizin tarihi ve kültürel değerleri tanıtılacak mask

Kültür rotası projesi ile şehrimizin tar...

Kadirli Devlet Hastanesi'nde Palyatif Bakım hizmeti mask

Kadirli Devlet Hastanesi'nde Palyatif Ba...

Fabrikadan 25 bin liralık kablo hırsızlığı mask

Fabrikadan 25 bin liralık kablo hırsızlı...

BEGEN 1.5 B
TAKIP ET 555