Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
Dün 20:27 TSİ- Osmaniye

OKÜ Kurucu Rektörü Prof. Dr. Büyükalaca için veda yemeği düzenlendi

OSMANİYE Korkut Ata Üniversitesi'nin Kurucu Rektörü Prof. Dr. Orhan Büyükalaca için veda yemeği düzenlendi. Osmaniye Polisevi'nde düzenlenen programda konuşan Vali Kerem Al, "Zamanla mesai arkadaşlarımız hayatlarımızın birer parçası oluyorlar.

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Hele de sadece mesai arkadaşı olmakla kalmayıp aynı zamanda özel bir dostluk oluşturmuşsanız, hüzün daha da artıyor. Prof. Dr. Orhan Büyükalaca Hocamız güzel hizmetler yaptı, bizlerde güzel anılar ve izler bıraktı. Kendisi ile bir arada olmaktan her zaman mutluluk duydum. Sayın Hocamıza ve eşi Hanımefendiye bundan sonraki yaşamlarında huzur, mutluluk ve başarılar diliyorum. Prof. Dr. Orhan Büyükalaca Hocamız her zaman güzel bir şekilde anılacaktır." diye konuştu. Vali Kerem Al, konuşmasının ardından OKÜ Kurucu Rektörü Prof. Dr. Orhan Büyükalaca'ya Osmaniye Valiliği Şilti ve hediye takdim etti.Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Orhan Büyükalaca ise yaptığı konuşmada, "Bundan yaklaşık 8,5 yıl önce Üniversitenin temelini atmak üzere geldiğim Osmaniye'den, bugün birçok insanın beğenisini ve takdirini kazanan bir üniversiteyi bırakarak ayrılmanın büyük mutluluğunu yaşıyorum. Osmaniye'de geçirdiğim süre içerisinde çok güzel dostluklar edindim. Sayın Valimizin bu güzel dostlukların oluşmasında çok önemli payı var, sayesinde hepimiz bir arada olduk ve güzel dostluklar kurduk." diye konuştu. Gönlünün her zaman Osmaniye'de olacağını ifade eden Prof. Dr. Büyükalaca, "Bugün bu programa katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bana büyük bir onur verdiniz. Osmaniye'den bu şekilde güzel anılarla uğurlanabilmek benim için önemli. Başta Sayın Valimiz olmak üzere hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizlerden helallik diliyorum, benim bir hakkım varsa helal olsun. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir hayat diliyorum." dedi.

Dün 20:27 TSİ - Osmaniye Yazdır

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