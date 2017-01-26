Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
Dün 20:28 TSİ- Osmaniye

Osmaniye'de yol yapım çalışmaları sürüyor

OSMANİYE Belediyesi, şehir merkezinde yol yapım çalışmalarını hızla sürdürüyor. Ana arter yolların genişletme ve asfaltlama çalışmalarının yanı sıra sokaklarda da yol yapım çalışmaları devam ediyor.

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Şehitler Parkı, 7 Ocak Muhtarlık Binası ve Akşemseddin Camii’ni de içerisinde bulunduran Dr. Mahmut Kobaner Sokakta zemin iyileştirme çalışmalarının ardından asfaltlama çalışmaları tamamlandı. Yağmur yağdığı zamanlarda camii civarında oluşan su göllenmesi yapılan altapı ve üst yapı çalışmaları ile son buldu. 7 Ocak Mahallesi Dr. Mahmut Kobaner sokakta yapılan asfaltlama ve 12521 sokakta yapılan yol açma ve asfaltlama çalışmaları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.Ayrıca 12521 sokakta yapılan yol açma çalışmaları ile Hocazadeler sokak ve Dr. Mahmut Kobaner sokak birbirine bağlandı. Mahallesi Muhtarı Hüseyin Polat, "Osmaniye Belediyesi tarafından Dr. Ahmet Alkan Caddesi ve hemen sonrasında Dr.Mahmut Kobaner Sokak asfaltlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Ayrıca yarısı kapalı olan 12521 sokağımız belediyemiz tarafından açılarak Hocazadeler ve Dr. Mahmut Kobaner sokaklarımız birbirine bağlanmış oldu. Hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanımız Kadir Kara ve ekibine şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum." dedi. Yol yapım çalışmaları ile ilgili sokak sakinleri çalışmalardan dolayı Osmaniye Belediyesine teşekkür ettiler.

Dün 20:28 TSİ - Osmaniye 2 Okunma Yazdır

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