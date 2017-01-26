Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
Dün 20:33 TSİ- Yurt Dünya

Topuk ağrınızın sebebi topuk dikeni olabilir

Sabah uykudan uyanıp yere ilk adımınızı attığınızda topuğunuzda ağrı hissediyorsanız ve bu ağrı birkaç adım sonra kendiliğinden geçiyorsa gün içersinde uzun oturma pozisyonundan kalkıp yürümeye başladığınızda ağrı oluyorsa ya da yorgun bir günün sonunda eve gelip dinlenmeye geçtiğinizde topuğunuzda ağrı oluyorsa çok yüksek olasılıkla sizde plantarfassit hastalığı var demektir.

ORTOPEDI VE TRAVMATOLOJI UZMANI OP. DR. UTKU ERDEM ÖZER TOPUK DIKENI TEŞHIS VE TEDAVISI KONUSUNDA ÖNEMLI BILGILER VERDI.

Erişkinlerde topuk ağrısının en sık sebebidir. Aslında ağrıya sebep olan ayak röntgeninde kalkaneus kemiğinde gözüken çıkıntı epin kalkanei değildir. Yapılan birçok araştırmada özellikle 50 yaş üstü erişkinlerde başka bir sebeple çekilen ayak röntgenlerinde bu çıkıntının gözüktüğü ve hastaların en az yarısında topuk ağrısından yakınmadıklarını göstermiştir. Ortopedistler olarak hastalarımızı tedavi ederken bu çıkıntıyı ortadan kaldırmak gibi bir amacımız hiç bir zaman olmaz.

RİSKLİ GRUPLAR

Vücudumuzun ağırlığını yere ileten plantar fasia denilen bir zardır. Bu yapı topuk kemiği ile ayak parmaklarımızın tabanına yapışır. Ağrıya sebep olan ise bu yapının bazı sebeplerden dolayı esnekiliğini kaybedip topuk kemiğine yapıştığı yerde oluşturduğu yangıdır.plantar fassit Oluşan kemik çıkıntısı ise bu yangının sonuçlarından biridir.

Fazla kilolu insanlar kadın cinsiyet koşu veya uzun yürüyüş yapanlar düz taban ya da kubbe ayak gibi ayağında anatomik bozukluk olanlar çalışma koşulları ayakta ve sert zeminde olanlar tabanı çok sert veya babet tarzı ayakkabı kullananlar plantar fassit için riskli gruptadır. Daha nadir sebeplerden olan bazı romatizmal hastalıkların ilk belirtisi de olabilir. Ayak bileği burkulması gibi travma sonrası oluşan topuk ağrıları ise ayrıca değerlendirilip plantar fasia yırtıkları açısından düşünülmelidir.

PLANTAR FASSIIT TEDAVISINDE ÖNCELIKLE OLARAK YAPILMASI GEREKEN GERME EGZERSIZLERIDIR.

Egzersizlerin doğru ve düzenli yapılması tedavinin başarı şansını artırır. Ağrıyan bölgeye buz uygulaması NSAİ ilaçlar tabanlık kullanımı günümüzde plantar fasiit tedavisinde sıklıkla kullanılan yöntemlerdir. Bazı dirençli vakalarda ise gece atelleme ağrıyan noktaya sterroid injeksiyonu ve ESWT yöntemi seçilebilir.

Dün 20:33 TSİ - Yurt Dünya Yazdır

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