TÜGVA Osmaniye kış kampında

Konuyla alakalı bilgi veren TÜGVA Osmaniye Ortaokul Koordinatörü Hakan Gül Mersin: "Silifke 23 Nisan Kamp Merkezinde yaklaşık 130 öğrencimizlepazartesi günü başlayan kamp programımız dolu dolu geçiyor gençlerimiz çok iyi vakit geçiriyor." dedi.

Kampta milli ve manevi değerleri pekiştirmek amacıyla yapılan eğitimlerin yanı sıra gezilerinKültürel ve sportif faaliyetlerin de yer aldığını belirten GÜL "İlk defa kamp deneyimi yaşayan ilk defa şehir dışına çıkan öğrencilerimiz var dolayısıyla bu kamp gençlerimize güzel bir tecrübe oldu. Aileler de kampımızdan oldukça memnunlar." dedi.

Tügva Osmaniye ekibi olarak da ilk kamp programları olduğunu belirten GÜL bundan sonra daha nice güzel programlara projelere imza atacaklarını belirterek 15 Temmuz ruhunu canlı tutmak adına öğrencilerle birliktemarşlar söylediklerini belirten Hakan Gül "Bizleri 2023lere ulaştıracak nesil bu nesil olacaktır inşaAllah." dedi.