Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü personelinden kan bağışı

Kampanya hakkında bilgi veren Türk Kızılayı Osmaniye Şube Başkanı İsmet İpek, geçtiğimiz günlerde Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’ın çetin kış koşulları nedeniyle kan stoklarında azalma olduğu konusunda yaptığı açıklamanın ardından ülke çapında vatandaşlarımızın kan verme çağrısına kayıtsız kalmadığını ifade ederek, Osmaniye’de de kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların bu kampanyaya yoğun bir katılım gösterdiğini kaydetti. Geçtiğimiz hafta Osmaniye Adliyesi personelinin bu hafta da Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü personelinin kampanyaya destek olduğunu söyleyen İpek, “Kan bağışı kampanyamıza destek olan Sayın Valimize, Sayın Cumhuriyet Başsavcımıza, Sayın İl Emniyet Müdürümüze, kamu kurum ve kuruluşları il müdürlerimize ve tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Kan vererek kampanyaya destek olan Vali Kerem Al ise tüm vatandaşlarımızı Türk Kızılayı'na kan bağışında bulunmayadavet etti.