Osmaniye’de 2017 yılı toplantı ve gösteri alanları belirlendi

2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 6. Maddesi ve aynı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 3. Maddesi kapsamında ilimizde 2017 yılında toplantı ve gösteri yapılacak alanlar ile afiş ve pankart asılacak yerler belirlendi. Konu ile ilgili olarak Valilik Rahime Hatun Toplantı Salonunda Vali Kerem Al başkanlığında düzenlenen toplantıya; Belediye Başkanı Kadir Kara, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Toplantının başında konuşan Vali Al, yasa gereği olarak her yıl toplantı ve gösteri alanları ile afiş ve pankart asılacak yerlerin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, daha önce belirlenen alanlarla ilgili herhangi bir değişikliğe ihtiyaç olup olmadığının toplantıda görüşüleceğini kaydetti.

Toplantının devamında, Güvenlik Şube Müdürü Erhan Demirtaş, yaptığı sunumda, miting ve gösteri yürüyüşleri alanlarının Doktor Devlet Bahçeli Meydanı, Esenevler Mahallesi Ray Sokak üzeri Zabıta Müdürlüğü ile Tren Garı arasındaki bölge, Rızaiye Mahallesi Ticaret Borsası ve Ziraat Odası bitiğinde bulunan bölge ve son olarak daYunus Emre Mahallesi 14501 Sokak ile 14526 Sokağın birleştiği alan olarak belirlendiğini söyledi. Erhan Demirtaş, belirlenen alanları kroki üzerinde anlatarak, miting, toplanma, alternatif toplanma alanı, yürüyüş güzergâhı, dağılma yönleri hakkında detaylı bilgi verdi. Belirlenen alanlar oy çokluğuyla kabul edildi.

1-Dr. Devlet Bahçeli Meydanı;

TOPLANMA ALANI:Alparslan Türkeş Caddesi ile Musa Şahin Bulvarının kesiştiği yer

YÜRÜYÜŞ GÜZERGÂHI:Toplanma Alanından itibaren Musa Şahin Bulvarını takiben Dr. Devlet Bahçeli Meydanına intikal

TOPLANMA VE YÜRÜYÜŞ GÜZERGÂHI (ALTERNATİF):İskender Türkmen Caddesi ile Musa Şahin Bulvarının kesiştiği yerde toplanılarak, Musa Şahin Bulvarını takiben Dr. Devlet Bahçeli Meydanı’na intikal

TOPLANTI (MİTİNG) ALANI:Dr. Devlet Bahçeli Meydanı

DAĞILMA YÖN VE YERLERİ:Musa Şahin Bulvarının doğu ve batı yönleri ile Dr. Ahmet Alkan Caddesi ve İstasyon Caddesi istikametleri

2- Esenevler Mahallesi Ray Sokak üzeri Zabıta Müdürlüğü ile Tren Garı arasındaki bölge;

TOPLANMA ALANI:Yıldırım Beyazıt Mahallesi Remzi Özer İlkokulu yanı Ray Sokak girişi

YÜRÜYÜŞ GÜZERGÂHI:Toplanma alanından itibaren Ray Sokağı takiben Osmaniye Zabıta Müdürlüğü ile tren garı arasındaki miting alanına intikal

TOPLANMA VE YÜRÜYÜŞ GÜZERGÂHI (ALTERNATİF):Kemal Satır Caddesi ile 15544 Sokağın kesiştiği Alibeyli Parkı önünde toplanılarak, 15544 Sokak ve Ray Sokağı takiben Osmaniye Zabıta Müdürlüğü ile Tren Garı arasındaki miting alanına intikal

TOPLANTI (MİTİNG) ALANI:Esenevler Mahallesi Ray Sokak üzeri (Zabıta Müdürlüğü ile Tren Garı arası)

DAĞILMA YÖN VE YERLERİ:Esenevler Mahallesi Ray Sokak, 15544 Sokak ile Hasan Çenet Caddesi (İstasyon Caddesi) ve Kapalı Spor Salonu önündeki Yıldırım Beyazıt Mahallesi 14050 sokak istikametleri

3- Rızaiye Mahallesi Ticaret Borsası ve Ziraat Odası bitiğinde bulunan bölge;

TOPLANMA ALANI: Rızaiye Mahallesi İskender Türkmen Caddesi İmamı Azam Camii önü

YÜRÜYÜŞ GÜZERGÂHI:Toplanma alanından itibaren İskender Türkmen Caddesini takiben Ticaret Borsası ve Ziraat Odası bitişiğindeki alana intikal

TOPLANMA VE YÜRÜYÜŞ GÜZERGÂHI (ALTERNATİF):Dumlupınar Mahallesi İskender Türkmen Caddesi Opet Petrol önünde toplanılarak, İskender Türkmen Caddesini takiben Ticaret Borsası ve Ziraat Odası bitişiğindeki alana intikal

TOPLANTI (MİTİNG) ALANI:Rızaiye Mahallesi Ticaret Borsası ve Ziraat Odası bitişindeki alan

DAĞILMA YÖN VE YERLERİ:İskender Türkmen Caddesi’nin her iki tarafı ve Rızaiye Mahallesi 1063 Sokak istikameti

4- Yunus Emre Mahallesi 14501 Sokak ile 14526 Sokağın birleştiği alan;

TOPLANMA ALANI:Yunus Emre Mahallesi 14526 Sokak ile 14529 Sokağın birleştiği alan

YÜRÜYÜŞ GÜZERGÂHI:Toplanma alanından itibaren Yunus Emre Mahallesi 14526 Sokak üzerinden 14501 Sokak ile 14526 Sokağın birleştiği miting alanına intikal

TOPLANMA VE YÜRÜYÜŞ GÜZERGÂHI (ALTERNATİF):Yunus Emre Mahallesi 14501 Sokak ile 14510 Sokağın birleştiği alanda toplanılarak, 14501 Sokak üzerinden 14526 Sokak ile 14501 sokağın birleştiği miting alanına intikal.

TOPLANTI (MİTİNG) ALANI:Yunus Emre Mahallesi 14501 Sokak ile 14526 Sokağın birleştiği alan

DAĞILMA YÖN VE YERLERİ:Yunus Emre Mahallesi miting alanından 14501 sokaktan 14510 Sokak istikameti ile 14526 Sokaktan 14529 Sokak istikametleri

Afiş ve pankart asılacak yerlerin ise mülkiyeti Osmaniye Belediye Başkanlığına ait olan ve işletilmek üzere özel şirkete ihale edilen il merkezinde bulunan ilan ve reklam panoları, billboardlar, dijital reklam panoları, ışıklı reklam panoları olarak belirlendiği kaydedildi.

Görüş ve önerilerin dinlenmesi ile toplantı son buldu.