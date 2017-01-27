İl Müftüleri'nden Vali Kerem Al’a ziyaret

Müftülük devir teslim töreni için Osmaniye’de bulunan Adana İl Müftüsü Hasan Çınar, Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik, Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu, Kahramanmaraş İl Müftüsü Celal Sürgeç, Kilis Müftüsü Mahmut Karatepe, Niğde Müftüsü Alaaddin Gürpınar, Şanlıurfa Müftüsü İhsan Açık Vali Kerem Al’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Osmaniye İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu da konuklara eşlik etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Kerem Al, konukları ile bir süre sohbet etti. Müftülük devir teslim töreni vesilesi ile çevre illerin Müftülerini Osmaniye’de görmekten mutluluk duyduğunu belirten Vali Kerem Al, düzenlenen törenle görevine başlayan Osmaniye İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu’na da görevinin hayırlı olmasını temenni etti.