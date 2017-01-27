Dengeli kahve tüketimi gebelik diyabetini önlüyor

Günlük 300 mg’dan Fazla Kafein Tüketimi Düşük Riskine Yol Açıyor

Kafein; kahve, çay, kakao, kola, meyveli soda, enerji içeceği, yapay tatlandırıcılı kalorisi azaltılmış içecekler, bazı şekerler ve tatlılar, puding, jelibon gibi besinlere sonradan eklenen bir doğal bir stimülandır (uyarıcı). Kafein plesantadan fetusa geçer ve fetus tarafından metobolize edilemez yani zehirsizleştirilemez. Bu da fazla miktarda kafein almanın bebeğe zarar vermesine neden olur. Gebelikte 300 mg dan fazla kafein tüketimi düşük doğum ağırlıklı bebek doğumuna yol açabilir.

Günlük 200 mg Tüketilen Kahve Gebelik Diyabetini Önlüyor

Yapılan çalışmalara göre; günlük 200 mg kadar tüketilen kafeinin hiçbir zararı bulunmamıştır. Kafeinin diyabet riskini azalttığı yönünde birçok çalışma mevcuttur. Buda günlük kafein miktarının bir bardağını kahveden alan annelerin gebelikdiyabeti(gestasyonel diyabet) riskininazalmasına neden olur.

Günlük 200 mg kahve tüketimine örnek verirsek; 2-4 bardak çay veya 2 fincan kahve veya yaklaşık 250 gram çikolata tüketebilirsiniz.

Anne Adayları Açık ve Limonlu Çay Tüketebilir

Çay tüketiminde ise dikkat edilmesi gereken en önemli nokta; demir emilimini engellememesi açısından, yemeklerle arasında en az 1 saat olmalıdır. Ayrıca anne adaylarının tüketeceği çayın açık ve limonlu olması gerekir. Çayın açık olması daha az kafein almalarını sağlar. Çaya limon sıkılması ise limonun içinde bulunan c vitamini demir emilimini artırdığından kansızlığa neden olma oranını düşürür.

Günlük 200 mg Kafein Tüketme Hakkı Olan Anne Adayları İçin İçecek ve Yiyeceklerin Kafein Oranları