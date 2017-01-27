Kumar sanallaştı bağımlı sayısı arttı

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiyede de sanal kumar hızla yayılıyor. En büyük payı sanal kumar gelirlerin yarısını elinde bulunduran bahis alırken ikinci sırada ise sanal casinolar yer alıyor. Üsküdar Üniversitesi NPISTANBUL Hastanesinden Uzman Psikolog Gürler Güz sanal kumarın yaygınlaşmasına en önemli faktörler olarak kolay ulaşılabilirliği ev gibi rahat ortamlarda oynanabilmesi paranın sanal ortamda verilmesinin oluşturduğu algı ile bonusların ve ürün sayısının fazla olmasını gösteriyor.

İNGILIZLERIN 6SI INTERNETI KUMAR IÇIN KULLANIYOR

Güz uluslararası online bir kumar markasının 2013teki değerinin 6.1 milyar Euro olmasının sanal kumarın yaygınlığını gösteren önemli bir veri olarak nitelendiriyor. İngilterede yapılan bir araştırmada popülasyonun 6sının interneti sanal kumar için kullandığının ortaya çıktığını kaydeden Uzman Psikolog Gürler Güz bu oranın içinde loteri biletleri olmadığını onun da dahil edilmesi halinde bu oranın bir hayli yükseleceğine dikkat çekiyor. Güz sanal kumarla ilgili dünyadan bir diğer örnek olarak da Avustralyayı gösteriyor. Avustralyada internet bahisleri oynayanların 1999da nüfusun 1inin altında iken yasalaşması sonrasında 2011de 8.1e yükseldiğini belirtiyor.

Online ile online olmayan kumarın karşılaştırıldığı bir çalışmanın sonuçlarını da aktaran Uzman Psikolog Gürler Güz online olmayan kumar oynamanın 5.9 iken online kumar oynamanın 3 kat daha fazla olduğunu kaydediyor.

ÖNCE PSIKIYATRIK RAHATSIZLIĞA BAKMAK GEREK

Sanal kumar bağımlılığının bireyin sosyal hayatında getirdiği problemlerin yanı sıra ekonomik olarak da zor durumda kalmasına neden olabileceğini belirten Güz bu bağımlılık türünün tedavisinde ise öncelikle altta yatan psikiyatrik bir rahatsızlık olup olmadığının araştırılması ve bunun ardından tedaviye başlanması gerektiğini söylüyor.