Liseli öğrenci bisikletini motosiklete çevirdi

Endüstri Meslek Lisesi birinci sınıf öğrencisi olan Çamsarı, Küçük Sanayi Sitesi'ndeki amcası İbrahim Çamsarı'ya ait Motor Yenileme atölyesinde çalışmalarını sürdürüyor. Bisikletine ağaç kesme motoru takmadaki amacının okula daha rahat gidip gelebilmek için olduğunu kaydeden Çamsarı, "Şuanda montaj çalışmalarımızı amcam ile birlikte sürdürüyoruz. İlerleyen günlerde bu çalışmamızı nasıl geliştirebiliriz, daha rahat ve daha hızlı bir şekle nasıl dönüştürebiliriz diye düşüncelerimiz var." dedi. Amca Çamsarı ise yeğeninin bu fikrine yardımcı olduğunu belirterek, "Şuanda bisikletimizi basit bir sistemle çalıştırmış durumdayız. Denemelerimiz devam etmektedir. İnşallah çalışmamız başarıyla biter ve yeğenim okuluna daha rahat gidiş geliş yapar." diye konuştu.