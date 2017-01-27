Başak Gazetesi | Osmaniye
-1° OSMANİYE
Dün 19:50 TSİ- Osmaniye

Liseli öğrenci bisikletini motosiklete çevirdi

OSMANİYE'de bir lise öğrencisi okula daha rahat gidip gelebilmek için bisikletine ağaç motoru taktı. Bu işe bir hafta önce karar verdiğini belirten 16 Yaşındaki Ömer Çamsarı, şu ana kadar 80 lira para harcadığını ve montaj işini iki günde tamamladığını belirtti.

Endüstri Meslek Lisesi birinci sınıf öğrencisi olan Çamsarı, Küçük Sanayi Sitesi'ndeki amcası İbrahim Çamsarı'ya ait Motor Yenileme atölyesinde çalışmalarını sürdürüyor. Bisikletine ağaç kesme motoru takmadaki amacının okula daha rahat gidip gelebilmek için olduğunu kaydeden Çamsarı, "Şuanda montaj çalışmalarımızı amcam ile birlikte sürdürüyoruz. İlerleyen günlerde bu çalışmamızı nasıl geliştirebiliriz, daha rahat ve daha hızlı bir şekle nasıl dönüştürebiliriz diye düşüncelerimiz var." dedi. Amca Çamsarı ise yeğeninin bu fikrine yardımcı olduğunu belirterek, "Şuanda bisikletimizi basit bir sistemle çalıştırmış durumdayız. Denemelerimiz devam etmektedir. İnşallah çalışmamız başarıyla biter ve yeğenim okuluna daha rahat gidiş geliş yapar." diye konuştu.

Dün 19:50 TSİ - Osmaniye Yazdır

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Oy Ver
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü personelinden kan bağışı mask

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü personelinden kan bağışı

Osmaniye’de 2017 yılı toplantı ve gösteri alanları belirlendi mask

Osmaniye’de 2017 yılı toplantı ve gösteri alanları belirlend...

Liseli öğrenci bisikletini motosiklete çevirdi mask

Liseli öğrenci bisikletini motosiklete çevirdi

Osmaniye'de yol yapım çalışmaları sürüyor mask

Osmaniye'de yol yapım çalışmaları sürüyor
BEGEN 1.5 B
TAKIP ET 555
Osmaniye'de bazı bölgelerde yükseklik 10 kata çıkıyor mask

Osmaniye'de bazı bölgelerde yükseklik 10 kata çıkıyor

Aynı aileden 5 kişinin öldüğü kazayla ilgili ambulans sürücüsü tutuklandı mask

Aynı aileden 5 kişinin öldüğü kazayla ilgili ambulans sürücü...

Osmaniye'de FETOŞ'den 3 asker ve 1 mühendis tutuklandı mask

Osmaniye'de FETOŞ'den 3 asker ve 1 mühendis tutuklandı

OKÜ'nün yeni Rektörü Prof. Dr. Murat Türk oldu mask

OKÜ'nün yeni Rektörü Prof. Dr. Murat Türk oldu

Pazar günü Sucuk-Ekmek festivalindeyiz mask

Pazar günü Sucuk-Ekmek festivalindeyiz

TÜGVA Osmaniye kış kampında mask

TÜGVA Osmaniye kış kampında

Osmaniye'de yol yapım çalışmaları sürüyor mask

Osmaniye'de yol yapım çalışmaları sürüyo...

OKÜ Kurucu Rektörü Prof. Dr. Büyükalaca için veda yemeği düzenlendi mask

OKÜ Kurucu Rektörü Prof. Dr. Büyükalaca...

Osmaniye'de 11 ürün desteklenecek mask

Osmaniye'de 11 ürün desteklenecek

Ataması yapılan şehit ve gazi yakınlarına ziyaret mask

Ataması yapılan şehit ve gazi yakınların...

Osmaniye'nin yeni müftüsü Tahiroğlu görevi devraldı mask

Osmaniye'nin yeni müftüsü Tahiroğlu göre...

Genç Erişkinlerde Kolon ve Rektum Kanserlerinin Görülme Oranı Giderek Artıyor! mask

Genç Erişkinlerde Kolon ve Rektum Kanser...

BEGEN 1.5 B
TAKIP ET 555