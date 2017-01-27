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Dün 19:52 TSİ- Osmaniye

Cezaevindeki mahkûma annesi kargoyla elektronik eşya gönderdi

OSMANİYE'de ki bir cezaevinde tutuklu bulunan mahkûma, annesi tarafından kargo şirketi aracılığıyla çok sayıda elektronik eşya gönderildi. Osmaniye 2...

OSMANİYE'de ki bir cezaevinde tutuklu bulunan mahkûma, annesi tarafından kargo şirketi aracılığıyla çok sayıda elektronik eşya gönderildi. Osmaniye 2 Nolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 'Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı' sucundan hükümlü olarak bulunan 29 yaşındaki A.K. adına Adana'da ikamet etmekte olan annesi M.K. tarafından kargo gönderildi. Paket içerisinde yapılan aramada pantolonun koltuk altına dikilmiş şekilde ki bölümden, hafıza kartı, kart okuyucu, mp3 çalar, radyo, büyük ebatlı kulaklık, mp3 kulaklığı, 32 adet telefon kartı ve 1 adet kalem pil ceza infaz kurumunda görevli memurlar ve jandarma personeli tarafından tespit edildi. Söz konusu yasak malzemeler kurum idaresi tarafından muhafaza altına alınırken, konuyla ilgili yasal işlem başlatıldı.

Dün 19:52 TSİ - Osmaniye Yazdır

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