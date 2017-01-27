Başak Gazetesi | Osmaniye
-1° OSMANİYE
Dün 19:53 TSİ- Osmaniye

Osmaniyeli öğrenciler, kış kampında

TÜRKİYE Gençlik Vakfı (TÜGVA) Osmaniye Ortaokul Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Kış Kampı'nda öğrencilere yarı yıl tatilini dolu dolu geçiriyorlar.

TÜGVA Osmaniye Ortaokul Koordinatörü Hakan Gül, "Mersin'in Silifke İlçesindeki 23 Nisan Kamp Merkezinde yaklaşık 130 öğrencimizin katılımıyla başlayan kamp programımız dolu neşeli ve eğlenceli, gençlerimiz çok iyi vakit geçiriyor." dedi.Kampta milli ve manevi değerleri pekiştirmek amacıyla yapılan eğitimlerin yanı sıra, gezilerin, kültürel ve sportif faaliyetlerin de yer aldığını belirten Gül, "İlk defa kamp deneyimi yaşayan, ilk defa şehir dışına çıkan öğrencilerimiz var, dolayısıyla bu kamp gençlerimize güzel bir tecrübe oldu. Aileler de kampımızdan oldukça memnunlar." diye konuştu. TÜGVA Osmaniye ekibi olarak da ilk kamp programları olduğunu belirten Gül şöyle dedi: "Bundan sonra daha nice güzel programlara, projelere imza atacağız inşallah. 15 Temmuz ruhunu canlı tutmak adına, öğrencilerle birlikte marşlar söylemekteyiz. bizleri 2023'lere ulaştıracak nesil, bu nesil olacaktır inşallah.

Dün 19:53 TSİ - Osmaniye Yazdır

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Oy Ver
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü personelinden kan bağışı mask

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü personelinden kan bağışı

Osmaniye’de 2017 yılı toplantı ve gösteri alanları belirlendi mask

Osmaniye’de 2017 yılı toplantı ve gösteri alanları belirlend...

Liseli öğrenci bisikletini motosiklete çevirdi mask

Liseli öğrenci bisikletini motosiklete çevirdi

Osmaniye'de yol yapım çalışmaları sürüyor mask

Osmaniye'de yol yapım çalışmaları sürüyor
BEGEN 1.5 B
TAKIP ET 555
Osmaniye'de bazı bölgelerde yükseklik 10 kata çıkıyor mask

Osmaniye'de bazı bölgelerde yükseklik 10 kata çıkıyor

Aynı aileden 5 kişinin öldüğü kazayla ilgili ambulans sürücüsü tutuklandı mask

Aynı aileden 5 kişinin öldüğü kazayla ilgili ambulans sürücü...

Osmaniye'de FETOŞ'den 3 asker ve 1 mühendis tutuklandı mask

Osmaniye'de FETOŞ'den 3 asker ve 1 mühendis tutuklandı

OKÜ'nün yeni Rektörü Prof. Dr. Murat Türk oldu mask

OKÜ'nün yeni Rektörü Prof. Dr. Murat Türk oldu

Pazar günü Sucuk-Ekmek festivalindeyiz mask

Pazar günü Sucuk-Ekmek festivalindeyiz

Osmaniye’de 2017 yılı toplantı ve gösteri alanları belirlendi mask

Osmaniye’de 2017 yılı toplantı ve göster...

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü personelinden kan bağışı mask

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü personelin...

TÜGVA Osmaniye kış kampında mask

TÜGVA Osmaniye kış kampında

Osmaniye'de yol yapım çalışmaları sürüyor mask

Osmaniye'de yol yapım çalışmaları sürüyo...

OKÜ Kurucu Rektörü Prof. Dr. Büyükalaca için veda yemeği düzenlendi mask

OKÜ Kurucu Rektörü Prof. Dr. Büyükalaca...

Osmaniye'de 11 ürün desteklenecek mask

Osmaniye'de 11 ürün desteklenecek

Ataması yapılan şehit ve gazi yakınlarına ziyaret mask

Ataması yapılan şehit ve gazi yakınların...

BEGEN 1.5 B
TAKIP ET 555