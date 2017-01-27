Osmaniyeli öğrenciler, kış kampında

TÜGVA Osmaniye Ortaokul Koordinatörü Hakan Gül, "Mersin'in Silifke İlçesindeki 23 Nisan Kamp Merkezinde yaklaşık 130 öğrencimizin katılımıyla başlayan kamp programımız dolu neşeli ve eğlenceli, gençlerimiz çok iyi vakit geçiriyor." dedi.Kampta milli ve manevi değerleri pekiştirmek amacıyla yapılan eğitimlerin yanı sıra, gezilerin, kültürel ve sportif faaliyetlerin de yer aldığını belirten Gül, "İlk defa kamp deneyimi yaşayan, ilk defa şehir dışına çıkan öğrencilerimiz var, dolayısıyla bu kamp gençlerimize güzel bir tecrübe oldu. Aileler de kampımızdan oldukça memnunlar." diye konuştu. TÜGVA Osmaniye ekibi olarak da ilk kamp programları olduğunu belirten Gül şöyle dedi: "Bundan sonra daha nice güzel programlara, projelere imza atacağız inşallah. 15 Temmuz ruhunu canlı tutmak adına, öğrencilerle birlikte marşlar söylemekteyiz. bizleri 2023'lere ulaştıracak nesil, bu nesil olacaktır inşallah.