Tırda 46 bin paket kaçak sigara

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, gerekli çevre emniyeti alarak, E-90 Otoyolu Kadirli gişeleri girişinde kaçakçılık olaylarına yönelik şüpheli araç ve şahıslar üzerinde çalışma başlattı. Bu sırada durdurulan 80 EC 865 plakalı boş TIR, sürücüsünün tedirgin hareketleri üzerine araç emniyet oto parkına çekildi. Burada yapılan detaylı aramada aracın dorsesinin zemininde oluşturulan gizli bölmelerde piyasa değeri yaklaşık 270 bin lira civarında olan 46 bin paket gümrük kaçağı sığara ele geçirildi. TIR sürücüsü 38 yaşındaki S.T. gözaltına alındı.