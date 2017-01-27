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Dün 19:54 TSİ- Osmaniye

Tırda 46 bin paket kaçak sigara

OSMANİYE'de polisin şüphe üzerine durduğu TIR'ın dorsendeki gizli bölmelerden 46 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, gerekli çevre emniyeti alarak, E-90 Otoyolu Kadirli gişeleri girişinde kaçakçılık olaylarına yönelik şüpheli araç ve şahıslar üzerinde çalışma başlattı. Bu sırada durdurulan 80 EC 865 plakalı boş TIR, sürücüsünün tedirgin hareketleri üzerine araç emniyet oto parkına çekildi. Burada yapılan detaylı aramada aracın dorsesinin zemininde oluşturulan gizli bölmelerde piyasa değeri yaklaşık 270 bin lira civarında olan 46 bin paket gümrük kaçağı sığara ele geçirildi. TIR sürücüsü 38 yaşındaki S.T. gözaltına alındı.

Dün 19:54 TSİ - Osmaniye 1 Okunma Yazdır

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