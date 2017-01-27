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Dün 20:23 TSİ- Osmaniye

Toprakkale Alt Yapısı Tamamlanmış Yollar ile Değişiyor.

Toprakkale de elektrik şebekesinin yer altına alınması ile bozulan yollarda düzenleme ve yeni yol yapım çalışmaları devam ediyor.

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İlçenin Karataş, Fatih Sultan Mehmet ve Göçmenler Mahallelerinde elektrik şebekesinin yer altına alınması ve doğal gaz hattına yeni takviyeler yapılması ile bozulan yollar ve kaldırımlarda yenileme ve bakım çalışmaları tüm hızı ile devam ediyor. Mahallelerde devam eden kilit parke taşı ve kaldırım çalışmaları ile tamamlanan alt yapı çalışmaları ilçe halkını sevindiriyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı İbrahim DEMİRCİ:'' Yol yapım çalışmalarımız da önceliğimiz alt yapı işlemleri tamamlanmış cadde ve sokaklardır. Yeni doğal gaz hatlarının çekildiği elektrik şebekelerinin yer altına alındığı ve yağmur suyu drenaj hatlarının yenilendiği bölgelerimizde 40.000 metrekare yeni kilit parke yol yapıyoruz. Kaldırım çalışmalarımız, ihtiyaçlara göre park ve peyzaj düzenleme çalışmalarımız da aynı anda devam ediyor. Göreve geldiğimizden bugüne açtığımız 12 imar yolumuzda da çalışmalarımız programımız çerçevesinde devam ediyor.''dedi. İlçe genelinde ayrıca cadde ve sokaklarda yapılan çalışmalarda yeni yağmur suyu drenaj hattı yapımları da devam ediyor. Alt yapı çalışmaları kapsamında 9 yeni drenaj takviye hattı yapıldığı belirtildi.

Dün 20:23 TSİ - Osmaniye Yazdır

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