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Dün 20:26 TSİ- Yurt Dünya

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Aydın’dan Çorlu Gazeteciler Derneği’ne Ziyaret

Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın’dan Çorlu Gazeteciler Derneği’ne Ziyaret

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, iade-i ziyaretler kapsamında Çorlu’daki ilk ziyaretini Çorlu Gazeteciler Derneği’ne gerçekleştirdi. Mustafa Aydın’a Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Aykut Efe de eşlik etti. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan ve bu görevine başlamasının ardından il genelinde önemli çalışmalar ile planlı operasyonlara imza atılmasında etkin rol oynayan Mustafa Aydın bir yandan emniyet konusundaki çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da iade-i ziyaretlerde bulunuyor. Tekirdağ’daki görevine başlamasının ardından Çorlu Gazeteciler Derneği yöneticileri tarafında ziyaret edilen ve yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunulan Tekirdağ’ın yeni il emniyet müdürü Mustafa Aydın, iade-i ziyaretleri kapsamında Çorlu’ya gelerek Çorlu Gazeteciler Derneği’ni ziyaret etti. Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Aykut Efe ile birlikte Çorlu Gazeteciler Derneği’nin Kılıçoğlu Danış Towers’da yer alan dernek binasına gelen Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın burada dernek başkanı Levent Silistre ve dernek yöneticisi gazeteciler tarafından karşılandı. Burada Çorlu Gazeteciler Derneği yöneticisi gazetecilerle bir araya gelerek bir süre sohbet eden Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın; “Bu ziyareti geçtiğimiz hafta kutlanan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesi ile yapmak istemiştim ancak iş yoğunluğu nedeniyle o dönem gerçekleştiremedim. Gününüzü kutluyor çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi. Ziyaretten ötürü duyduğu memnuniyeti dile getiren Çorlu Gazeteciler Derneği Başkanı Levent Silistre de derneğin çalışmaları ve genel durumu hakkında Aydın’a bilgi verdi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ziyaretin anısına dernek başkanı Levent Silistre’ye üzerinde Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü logoları bulunan fincan takımı hediye ederken Başkan Silistre de Müdür Aydın’a 2 bini aşkın Atatürk fotoğrafından oluşan Atatürk portresi takdim etti.

Dün 20:26 TSİ - Yurt Dünya 1 Okunma Yazdır

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