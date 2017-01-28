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Bugün 13:30 TSİ- Osmaniye

Balcılar:"Referandumda EVET diyeceğiz"

MHP Kadirli İlçe Başkanı Çağlar Balcılar, Devletin bekası için yapılacak olan referandumda EVET oyu vereceklerini söyledi.

T.B.M.M den geçen ve Nisan ayı içerisinde referandumu yapılacak olan yeni anayasa değişikliği için Milliyetçi Hareket Partisi sürece destek verip sandık da da Evet diyeceğini açıklamıştı. MHP tabanının rahatsız olduğu iddialarına Kadirli ilçe Başkanı Kemal Çağlar Balcılarson noktayı koydu. Başkan Balcılar sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama da "Ülkücüler lider,teşkilat,doktronini bilir ve lidere sadakatini gösterir.Genel Başkanımızın emrindeyiz. Devletin bekası için Evet" dedi.

Başkan Kemal Çağlar Balcılar referandum için Kadirli ilçe teşkilatının da şimdiden Evet kampanyası hazırlığına başladığının sinyalini verdi

Bugün 13:30 TSİ - Osmaniye Yazdır

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