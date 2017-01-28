Balcılar:"Referandumda EVET diyeceğiz"

T.B.M.M den geçen ve Nisan ayı içerisinde referandumu yapılacak olan yeni anayasa değişikliği için Milliyetçi Hareket Partisi sürece destek verip sandık da da Evet diyeceğini açıklamıştı. MHP tabanının rahatsız olduğu iddialarına Kadirli ilçe Başkanı Kemal Çağlar Balcılarson noktayı koydu. Başkan Balcılar sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama da "Ülkücüler lider,teşkilat,doktronini bilir ve lidere sadakatini gösterir.Genel Başkanımızın emrindeyiz. Devletin bekası için Evet" dedi.

Başkan Kemal Çağlar Balcılar referandum için Kadirli ilçe teşkilatının da şimdiden Evet kampanyası hazırlığına başladığının sinyalini verdi