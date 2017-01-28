Bir yılda 690 hastaya diyabet eğitimi verildi

Osmaniye Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'ne bağlı olarak hizmet veren Osmaniye Devlet Hastanesinde ki "Diyabet Okulu"nda 1 yılda 690 hastaya diyabet eğitimi verildi. 2016 yılında hizmet vermeye başlayan Diyabet Okulunda eğitimler Uzman Doktor Adem Kıdık ve ekibi tarafından verildi. 2017 yılının ilk Diyabet Okuluna ise 95 kişinin katıldığı ve eğitimlerin tamamlandığı kaydedildi. Diyabet okulu sorumlusu Dahiliye Uzmanı Doktor Adem Kıdık, Diyabet Hemşiresi Şule Kaya, Diyetisyen Naciye Deniz ve Fizyoterapist Meltem Isla tarafından eğitim süresince; Diyabet Hastalığı, Diyabetin Oluşum Mekanizması, Tıbbi Beslenme Tedavisi, Diyabette İnsülin Dışında Kan Şekerini Düzenleyici İlaçlar, Diyabetin Akut Komplikasyonları, Diyabetin Kronik Komplikasyonları, Diyabette Fiziksel Aktivite Ve Hareketler, Diyabetle Yaşam Ve İnsülin Tedavisi Konularında bilgi verildi. Eğitimler süresinde katılımcılara elma, yoğurt, çay ve su ikramında bulunuldu.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE