Gençlere meslek edinme projesiyle meslek öğrendiler

Osmaniye'nin Bahçe İlçesi'ndeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önderliğinde "Gençlere Meslek Ekonomiye Destek" projesi ile açılan kurslar sayesinde bir çok kişi meslek sahibi oldu. Bu kapsamda 400 Bin Euro bütçesi olan ve 1 Mart 2016 tarihinde başlayıp 28 Şubat 2017 tarihinde tamamlanacak olan proje ile 60 gence KOSGEB onaylı 'Girişimcilik' eğitimi, 34 genç 'CNC Tezgahları ve Programlama', 36 gence 'Temel Metal Şekillendirme", 39 genç bayana "Hasta ve Yaşlı Refakatçisi", 38 bayana “Kadın Model Uygulamalı Etek Dikimi " kursu verildi. Mesleki eğitimlerini tamamlayan Temel Metal Şekillendirme Kaynakçılık ile CNC Tezgahları ve Programlama kursiyerleri TOSCELİK'te, ve Hasta ve Yaşlı Refakatçisi kursiyerleri ise Bahçe Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nde 20 gün işbaşı eğitimi stajı yaparak eğitimlerini tamamladılar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından koordine edilen Genç İstihdamının Desteklenmesi II Hibe Programı kapsamında Bahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önderliğinde uygulanmakta olan "Gençlere Meslek Ekonomiye Destek" adlı proje kapsamında Osmaniye Öğretmenevinde seminerler ve çalıştaylar yapıldı.15-29 yaşarası gençlere iş gücü piyasasının talep ettiği beceriyi kazandırmak için mesleki eğitimler vermek, iş kurmak isteyenlere girişimcilik, kariyer konusunda rehberlik ederek geçlerin okuldan çalışma hayatına geçmelerine yardımcı olmayı amaçlayan proje kapsamında; ayrıca Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda "Kariyer Destek Masası" kuruldu. Eğitimler için gerekli bilgisayarlar, mobilyalar, kaynak makineleri, eğitimde kullanılacak doküman ve sarf malzemeler proje bütçesinden karşılandı. Projede eğitime katılan tüm kursiyerlere 6 Euro günlük harçlık ve Mesleki eğitimi başarı ile tamamlayanlara MEB onaylı, girişimcilik eğitimini tamamlayanlara KOSGEB onaylı sertifika verildi. Projeyle ilgili yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "Refah seviyesini artırmak ve sanayinin gelişmesi için mesleki eğitimin geliştirilmesi çok önemlidir. Genç nüfusa sahip olan ülkemizin aynı zamanda genç iş gücünün hangi alanda mesleki ve teknik eğitime ihtiyaç duyduğunun belirlenmesi, ihtiyaçlara göre eğitim planlarının yapılması ile toplumun ve sektörün taleplerine uygun nitelikte iş gücünün yetiştirilmesi gerekmektedir. Bunun yanında eğitim ve öğretim sisteminin kalitesini artırarak, istihdam ve eğitim arasındaki ilişkiyi güçlendirmek ve böylece ulusal yeterlilikler çerçevesi oluşturularak mesleki ve teknik eğitimin ortaöğretimdeki oranının artırılmasında gerekir. Bunları sağlamanın önemli adımlardan biriside okul sanayi işbirliğinin arttırmak ve aile bireyleri ile gençlerimizin mesleki eğitim konusunda bilinçlendirilmesi gerekir. Kariyer; ihtisas yapmak, bir alanda uzmanlaşmaktır. Kariyer, işimizi yaparken koyduğumuz hedefler doğrultusunda deneyim kazanırken, gerekli eğitimleri alıp, mesleki ve bireysel açıdan kendimizi gerçekleştirme sürecimizdir.Kariyer, insanın istek, hedef ve davranışları ile ortaya çıkan, yaşam boyu devam eden iş hayatının itici gücü olmalıdır. Seçimler yapılarak, gelişerek belirlenen bir iş yolculuğunda ilerlemektir."

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE