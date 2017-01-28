2016’da 7 Bin 291 gıda denetimi yapıldı

Osmaniye Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nde görevli gıda denetçileri, 2016 yılı içerisinde 4 bin 672 işletmede toplamda 7 bin 291 adet resmi kontrol gerçekleştirdi.

İl Müdürü İbrahim Sağlam, geçen yıl yürütülen denetim ve kontrol faaliyetlerinin tamamlandığını belirterek, "Bu hususta gıda denetçisi arkadaşlarımızın gerekli hassasiyetleri gösterdiklerini memnuniyetle görüyoruz. Fakat gıda güvenliği hususunda sadece bizlerin hassasiyet göstermesi yeterli olmayacaktır. Bizlerin yanında tüketicilerin gördükleri aksaklıkları bizlere ulaştırarak yardımcı olmaları gerekmektedir. Bununla ilgili Bakanlığımız tarafından "Alo Gıda 174" hattı tesis edilerek etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Ayrıca Gıda üreticilerine de Milletimize güvenli gıda arzını sağlamada büyük ve önemli görevler düşmektedir." dedi. Ülkelerin gıda güvencelerini sağlamak için üretmek zorunda olduklarını belerten Sağlam, Tarım politikaları temel hedefinin, ülke nüfusunu nitelik ve nicelik olarak besleyebilecek bir tarımsal üretim düzeyinin sağlanması olmalıdır. Bu hedef üretim artışının, nüfus artış hızına eşit ya da ondan daha yüksek olmasıyla sağlanabilir. Bunun gerçekleşmesi de hepimizin bildiği gibi verimliğimizi artırmaktan geçer. Verimliliği ve çeşitliliği arttırırken gıda güvenliğinden asla ödün vermemeliyiz." diye bilgi verdi. Denetim, kayıt ve onay işlemlerinin 48 adet resmi kontrol görevlisi ve 3 adet Gıda Kontrol ve Numune Taşıma aracı ile sürdürmekte olduğunu aktaran Müdürü Sağlam şunları kaydetti: "2016 yılında 4 bin 672 gıda işletmesine toplamda 7 bin 291 adet resmi kontrol gerçekleştirilmiştir. Bu kontroller sonucunda yüzde 156 denetim oranı ile Türkiye’de ilk sıralarda yer alarak büyük bir başarıya imza atmıştır. İlimizde bulunan gıda ve yem işletmelerinden 2016 yılında toplam 95 adet numune alınmış olup bu numuneler süt ve süt ürünleri, taze meyve/sebze, et ve et ürünleri, pastacılık ürünleri, yem, hazır yemek, yerfıstığı, dondurma gibi ürünleri kapsamaktadır. Bu kontrol ve analizler sonucunda 22 gıda işletmesine toplam 144 Bin TL idari para cezası tanzim edilmiştir. Bu kabahatler kayıtsız işyeri faaliyeti, hijyen kriterlerindeki eksiklikler, hijyen eğitimi olmadan personel çalıştırma, yerfıstığında aflatoksin, mikrobiyolojik uygunsuzluklar, taklit ve tağşiş, kalıntı limitlerinin aşılması, etiket bilgilerinin uygunsuzluğu, izlenebilirlik gibi hususları kapsamaktadır. Ayrıca 2016 yılında 3 farklı ülkeye 29 parti toplam 715 bin 78 kilogram gıda ürünü ihracatı için sağlık sertifikası tanzim edilmiştir. Gıda ve yem kontrol faaliyetlerimiz 2017 yılında da titizlikle yürütülecek olup, tüketicilerimizin ve üreticilerimizin de bu görevin bir parçası olduğunu unutmamasını ve çalışmalarımızda destek olmalarını diliyoruz."