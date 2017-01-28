Başak Gazetesi | Osmaniye
-1° OSMANİYE
Bugün 15:40 TSİ- Osmaniye

Yetim öğrenciler karne şenliğinde eğlendi

Yetim öğrenciler için düzenlenen eğelence de bol bol eğlendiler.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH) Osmaniye Şubesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen karne şenliğinde yetim öğrenciler doyasıya eğlendi. Yarı yıl tatili nedeni ile Osmaniye Gençlik Merkezinde düzenlenen etkinlikte yetim çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi. Çuval ve yumurta yarışında çekişmeli ve eğlenceli görüntüler kaydedilirken, çocukların sevinci hediyeler ile arttı. Yetim çocuklar, ilerleyen dakikalar da oyunlar oynayıp doyasıya eğlendiler. İHH Osmaniye Şube Başkanı Nadir Sarıcan, yetim çocukların eğitimlerine önem gösterdiklerini belirterek, her sene olduğu gibi Osmaniye'de yetim çocuklara yönelik karne şenliği yapıldığını ve bunun ülke genelinde geleneksel hale geldiğini belirtti. Amaçlarının çocuklara karne şenliğini tattırmak, çocukları eğlendirmek ve güldürmek olduğunu belirten Sarıca, "'Yetim gülerse dünya güler' sloganının hayatta uygulamasını göstermek. Amacımız bu. Yardımseverlerimizin desteği ile bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz karne şenliğiyle öğrencilerimizin ders yorgunluğunu atmalarına yardımcı oluyoruz. Çocuklarımız şenlikte gönüllerince eğlenerek farklı bir gün geçirmiş oluyorlar." dedi. Nadir Sarıca, İHH Vakfı'nın Türkiye ve dünyada yetimlere her zaman önem verdiğini belirterek, İHH Osmaniye şubesinin 3 yıldan bu yana her ay düzenli olarak ildeki 280 yetim öğrenciye aylık burs verdiğini, ayrıca, Suriye'den gelen yetimlere de sahip çıktıklarını kaydetti.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

Bugün 15:40 TSİ - Osmaniye Yazdır

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Oy Ver
Emitt’e Fuarında Öne Çıkan Sadece İkramlar mask

Emitt’e Fuarında Öne Çıkan Sadece İkramlar

2016’da 7 Bin 291 gıda denetimi yapıldı mask

2016’da 7 Bin 291 gıda denetimi yapıldı

Bir yılda 690 hastaya diyabet eğitimi verildi mask

Bir yılda 690 hastaya diyabet eğitimi verildi

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü personelinden kan bağışı mask

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü personelinden kan bağışı
BEGEN 1.5 B
TAKIP ET 554
Osmaniye'de bazı bölgelerde yükseklik 10 kata çıkıyor mask

Osmaniye'de bazı bölgelerde yükseklik 10 kata çıkıyor

Aynı aileden 5 kişinin öldüğü kazayla ilgili ambulans sürücüsü tutuklandı mask

Aynı aileden 5 kişinin öldüğü kazayla ilgili ambulans sürücü...

Osmaniye'de FETOŞ'den 3 asker ve 1 mühendis tutuklandı mask

Osmaniye'de FETOŞ'den 3 asker ve 1 mühendis tutuklandı

OKÜ'nün yeni Rektörü Prof. Dr. Murat Türk oldu mask

OKÜ'nün yeni Rektörü Prof. Dr. Murat Türk oldu

Pazar günü Sucuk-Ekmek festivalindeyiz mask

Pazar günü Sucuk-Ekmek festivalindeyiz

Bir yılda 690 hastaya diyabet eğitimi verildi mask

Bir yılda 690 hastaya diyabet eğitimi ve...

Balcılar:"Referandumda EVET diyeceğiz" mask

Balcılar:"Referandumda EVET diyeceğiz"

Toprakkale Alt Yapısı Tamamlanmış Yollar ile Değişiyor. mask

Toprakkale Alt Yapısı Tamamlanmış Yollar...

Tırda 46 bin paket kaçak sigara mask

Tırda 46 bin paket kaçak sigara

Osmaniyeli öğrenciler, kış kampında mask

Osmaniyeli öğrenciler, kış kampında

Cezaevindeki mahkûma annesi kargoyla elektronik eşya gönderdi mask

Cezaevindeki mahkûma annesi kargoyla ele...

Liseli öğrenci bisikletini motosiklete çevirdi mask

Liseli öğrenci bisikletini motosiklete ç...

BEGEN 1.5 B
TAKIP ET 554