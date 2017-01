Yetim öğrenciler karne şenliğinde eğlendi

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH) Osmaniye Şubesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen karne şenliğinde yetim öğrenciler doyasıya eğlendi. Yarı yıl tatili nedeni ile Osmaniye Gençlik Merkezinde düzenlenen etkinlikte yetim çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi. Çuval ve yumurta yarışında çekişmeli ve eğlenceli görüntüler kaydedilirken, çocukların sevinci hediyeler ile arttı. Yetim çocuklar, ilerleyen dakikalar da oyunlar oynayıp doyasıya eğlendiler. İHH Osmaniye Şube Başkanı Nadir Sarıcan, yetim çocukların eğitimlerine önem gösterdiklerini belirterek, her sene olduğu gibi Osmaniye'de yetim çocuklara yönelik karne şenliği yapıldığını ve bunun ülke genelinde geleneksel hale geldiğini belirtti. Amaçlarının çocuklara karne şenliğini tattırmak, çocukları eğlendirmek ve güldürmek olduğunu belirten Sarıca, "'Yetim gülerse dünya güler' sloganının hayatta uygulamasını göstermek. Amacımız bu. Yardımseverlerimizin desteği ile bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz karne şenliğiyle öğrencilerimizin ders yorgunluğunu atmalarına yardımcı oluyoruz. Çocuklarımız şenlikte gönüllerince eğlenerek farklı bir gün geçirmiş oluyorlar." dedi. Nadir Sarıca, İHH Vakfı'nın Türkiye ve dünyada yetimlere her zaman önem verdiğini belirterek, İHH Osmaniye şubesinin 3 yıldan bu yana her ay düzenli olarak ildeki 280 yetim öğrenciye aylık burs verdiğini, ayrıca, Suriye'den gelen yetimlere de sahip çıktıklarını kaydetti.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE