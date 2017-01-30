Osmaniye' de Siyer Sınavı Gerçekleşti

Peygamber Sevdalıları Platformunun Türkiye genelinde düzenlediği Kutlu Doğum Siyer Sınavına (KDSS) Osmaniye' den yüzlerce kişi katıldı.

Saat 10.30’da başlayan sınava 4 farklı kategoride katılan bay-bayan adaylar, kitapçıklardaki soruları cevaplamak için ter döktü.

Siyer sınavına büyük ilgi olduğunu ifade eden Osmaniye Peygamber Sevdalıları Platformu Başkanı Sedat Akagündüz, Peygamber aşıkları çocuk yaşlı, kadın erkek sınavın yapılacağı yere geldiğini söyledi. Bunun Hz Muhammed’e olan büyük muhabbetten kaynaklandığını ve Peygamber sevgisinin engel tanımayacağını dile getiren Akagündüz, sınava katılan genç yaşlı kadın erkek herkese teşekkür etti.