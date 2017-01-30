Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
Dün 13:39 TSİ- Spor

Erzinspor Bayburt engelini 1-0'la geçti

Erzinspor, kendi sahasında karşılaştığı Bayburtspor'u 1-0 yenerek 3 puan aldı.

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TFF spor to 3liğ 1. Grupta mücedele den Hatayın temsilcisi Erzin bel.spor ligde, inişli çıkışlı maçlarla yoluna devam ediyor, kendi sahasında konuk ettiği Bayburt özel idare sporu; maçın ilk yarısında 28 dakikasında Umut Korayın attığı tek golle Bayburt spora geçit vermedi ve sahadan 1- 0 galip ayrıldı ve ligde 1 basamak yukarı çıarak 30 puanla 8. Sıraya yerleşti.

Erzin sdatyumnda oynanan maçı havanın da açık olması ile kalabalık taraftarlar zevkle izlediler.

Maç kaonuk takımn vuruşu ile başlandı ve her 2 takımda gol arayışlarını orta shadan gelliştirdiikleri ataklarla birbirini zorladılar.

Maçın 28.dakikasında Erzin spor Baybur spor ceza alanı içinde geliştirdiği atakta topu önünde bulan Umut Koray dzügün vuruşla topu filelerle buluşturdu skoru 1-0 yaptı. Konuk takım maçın ilk yarısında birçok atak tazalemesine rağmen Erzin spor kalecisini geçemedi ve ,ilk yarı Erzin spor 1-0 üstlünlüğü ile sona erdi .

Maçın 2 yarısına konuk takım daha atak başladıve sürekli iler çıkarak rakip kaleyi zorladı,Erzin spor Defansının karşı atakları çabuk karşılayarak sürekli orta landa top sakladı saru ıkaratların boş olduğu maçın bitimine 5 dakika uzatılmasına ragmen Bayburt Özel İdare sporun çabaları yetmedi ve maçta Erzin belediye spor un 1-0 galibiyeti ile sona erdi.

Stad Erzin: Hakemler:Sercan Murat Gündüzler ( x)Nurettin Taş Kesen (xx) Erhan Gündüz (xx)

Erzin belediye spor- Ömer ( XXXX)Şahin (xxxx)Metin (xxx)Nrtettin (xxx)Samet (xx)Umut koray (xxx)Yılmaz (xxx)Tuncer (xxx)Onur Çakır(xxx )Fatih Uyar(xxxx)Abdulah (xxx)

Bayburt özel İdare spor=Ramazan(xxx) Yener(xx) Eren(xxx)Hsan (xx)Batuhan (xxx)Baran (xxx)Eren Görür (xxx)Ercin (xx)Gökhan (XXX)Ergen (xxx)Aykut (xx)

Gol :Dak 28 Umut Koray

Haber:Adil COŞKUNER -ERZİN

Dün 13:39 TSİ - Spor Yazdır

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TAKIP ET 557