Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
Dün 17:16 TSİ- Osmaniye

Başkan Tarhan, sucuk festivaline katılanlara teşekkür etti

Tarhan, ''Belediyemiz tarafından 29 Ocak'ta 3. düzenlenen Sucuk Ekmek Festivaline katılanlara teşekkür ediyorum.'' dedi.

Sucuk ekmeğin bir değer olduğunu söyleyen Başkan Tarhan, ''Bu yıl 3.sünü düzenlediğimiz festivalimize ilçemizden ve ilçe dışından gelerek bizleri onurlandıran, festivalimize renk katan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.'' diyerek şunları kaydetti;

" Belediye olarak sucuk ekmeğin markalaşması için başlattığımız festivalimizin bu yıl 3.sünü gerçekleştirdik. Festivali geleneksel hale getirdik. Vatandaşlarımız da festivalimize destek verdiler. Artık sucuk ekmek dendiğinde Kadirli akıllara gelmektedir. Sucuk ekmek bir değerdir ve bu değeri hep birlikte ülkemizin her bir köşesine yaymaya çalışıyoruz. Başta İlçemizdeki sucuk ekmek esnafımız olmak üzere destek vererek ve festivalimize renk katarak bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim."

Dün 17:16 TSİ - Osmaniye Yazdır

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