EMİTT'te Renkli Osmaniye Tanıtımı

İstanbul Beylikdüzü TÜYAP Fuar Merkezi'ndeki fuarın açılışına Osmaniye Valisi Kerem Al ve Belediye Başkanı Kadir Kara da katıldı. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) organizasyonunda, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay illeri için ortak stand açıldı.

Vali Kerem Al, ilin tarihi, doğal ve kültürel zenginliklerinin yeterince bilinmediğini, turizm fuarlarının bu güzelliklerin tanınmasında önemli rolü olduğunu söyledi.

Osmaniye'nin standında en çok ilgiyi Beymail Osmaniye yer fıstığı ürünleri gördü. Ziyaretçilere, yer fıstığının kullanıldığı lokum, draje, cezerye, ezme gibi ürünlerin yanı sıra zeytin ve zeytinyağı ürünleri ikram edildi.

Ayrıca Kastabala Antik Kenti, Aslantaş Açık Hava Müzesi, Haruniye Kaplıcaları, Kaleler ve Kuş Cenneti gibi tarihi ve doğal güzellikler tanıdıldı. Stantta Osmaniyeli ünlü yazar Yaşar Kemal ve Karatepe Aslantaş Açıkhava Müzesinde yer alan tarihi eserleri gün yüzüne çıkaran ünlü arkeolog Halet Çambel'in fotoğrafları da yer aldı.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE