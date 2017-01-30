Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
Dün 17:27 TSİ- Osmaniye

Çalacakları kabloları keserken suçüstü yakalandılar

Düziçi İlçesi'nde, jandarma ekiplerince, kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen 5 kişi telefon kablolarını keserken suçüstü yakalandı.

Olay 27 ocak günü saat 10.00 sıralarında ilçeye bağlı Böcekli Beldesi Boyalı Mahallesinde meydana geldi. Abacılar Mevkiinde Önleyici Kolluk Devriyesi görevinde bulunan jandarma, yola paralel olarak geçen ormanlık alanda Türk Telekom'a ait direkten bakır telleri kesen S.G. (20), S.P. (19), S.P (19), K.G. (16) ve İ.P. (17)'yi yakaladı. Gözaltına alınan 5 şüpheli, daha öncede tel hırsızlığı yaptıklarını ve kesmiş oldukları telleri Düziçi ilçesi Sabun Çayı Mevkiinde yakarak hurdacı C.K.'ya (46) sattıklarını itiraf ettiler. Belirtilen kişiye ait adreste ki ev ve işyerinde arama yapan ekipler, çalıntı kabloları bulamazken, 5 şüpheli alınan ifadelerinin ardından Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakıldıkları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: İbrahim EMÜL/DÜZİÇİ (Osmaniye)

Dün 17:27 TSİ - Osmaniye Yazdır

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