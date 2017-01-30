Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
Dün 17:30 TSİ- Osmaniye

Meteorolojiden Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına uyarısı

Adana metoroloji müdürlüğü şiddetli fırtına ve yağışa karşı uyardı.

Adana Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kuvvetli Rüzgar ve Fırtınaya karşı vatandaşlar uyarılarak çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar ve soba zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması istendi. 1 Şubat günü saat 21.00'a kadar etkisini sürdürecek olan olumsuz hava şartları ile ilgili şu bilgiler verildi:"Rüzgarın yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/s) yer yer fırtına (60-75 km/s) şeklinde eseceği ve 01.02.2017 Çarşamba gece saatlerine kadar etkisini devam ettirmesi tahmin edildiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba zehirlenmesi ve benzerlerine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Dün 17:30 TSİ - Osmaniye Yazdır

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