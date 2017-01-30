Şehit annesi oğlundan 45 gün sonra vefat etti

Bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen hain saldırı sonucunda şehit olanaskerlerden 21 yaşındaki Piyade onbaşı Mustafa Cihan'ın annesi 42 yaşındaki Yasemin Cihan, oğlunu toprağa verdikten 45 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kayseri Erciyes Üniversitesi yakınlarında 17 Aralık 2016 tarihinde bombalı terör saldırısında şehit olan Mustafa Cihan için memleketi Osmaniye'nin Hasanbeyli İlçesine bağlı Karayiğitli Köyünde düzenlenen cenaze töreninde, annesi Yasemin Cihan, "Ben şehit olmasına yanmıyorum. Oğlum hep, 'Keşke anne ben şehit olsam' derdi" diye feryat etmişti. Oğlunun acısına bir buçuk ay dayanabilen anne Yasemin Cihan rahatsızlanınca yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Şehit Annesi Cihan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, eşi Muhterem ve oğlu 15 yaşındaki Osman Cihan ikinci bir acıyla yıkıldılar. Anne Yasemin Cihan'ın yarın şehit oğlu Mustafa Cihan'ın yanında defnedileceği öğrenildi.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE