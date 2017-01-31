Başak Gazetesi | Osmaniye
OSMANİYE
Bugün 18:26 TSİ- Osmaniye

Belediye - Kosgeb İşbirliği İle Girişimcilik Eğitimi

Kadirli Belediyesi ile KOSGEB İl Müdürlüğü işbirliği ile ücretsiz Girişimcilik eğitiminin verileceği öğrenildi.

Girişimcilik eğitiminin Yeni girişimciler ve iş yeri açacak olanlar için büyük bir fırsat olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, "Ülkemizin yerelde de kalkınması için girişimci vatandaşlarımızı önemsiyoruz. Bu kapsamda ilçemizde girişimcilik eğitimlerini olabildiğince düzenlemeye gayret ediyoruz. KOSGEB Osmaniye İl Müdürlüğümüz ile 7 ay sürecek olan Ücretsiz Girişimcilik eğitimi başvuruları başladı. 15 Şubatta ilk gurup için başlayacak olan eğitim başvurularını Eski Belediye Binasındaki Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze yapabilirsiniz. Girişimcilik eğitimi yeni girişimci ve iş yeri açacak olanlar için büyük bir fırsattır. Hemşehrilerimizin bu fırsatı kaçırmamalarını istiyoruz." dedi.

Bugün 18:26 TSİ - Osmaniye Yazdır

Yorum yazarak Başak Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Başak Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Sosyal Anket

Osmaniyespor'un gidişatından memnun musunuz?

Oy Ver
Suriyeli esnafları dolandıran 'sahte polis' yakalandı mask

Suriyeli esnafları dolandıran 'sahte polis' yakalandı

Meteorolojiden Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına uyarısı mask

Meteorolojiden Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına uyarısı

Erzinspor Bayburt engelini 1-0'la geçti mask

Erzinspor Bayburt engelini 1-0'la geçti

Emitt’e Fuarında Öne Çıkan Sadece İkramlar mask

Emitt’e Fuarında Öne Çıkan Sadece İkramlar
BEGEN 1.5 B
TAKIP ET 558
Şehit annesi oğlundan 45 gün sonra vefat etti mask

Şehit annesi oğlundan 45 gün sonra vefat etti

Meteorolojiden Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına uyarısı mask

Meteorolojiden Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına uyarısı

Osmaniye'de bazı bölgelerde yükseklik 10 kata çıkıyor mask

Osmaniye'de bazı bölgelerde yükseklik 10 kata çıkıyor

Liseli öğrenci bisikletini motosiklete çevirdi mask

Liseli öğrenci bisikletini motosiklete çevirdi

Fabrikadan 25 bin liralık kablo hırsızlığı mask

Fabrikadan 25 bin liralık kablo hırsızlığı

Hırsızlıktan aranan genç, cezaevindeki babasını ziyarete gidince yakalandı mask

Hırsızlıktan aranan genç, cezaevindeki babasını ziyarete gid...

EMİTT'te Renkli Osmaniye Tanıtımı mask

EMİTT'te Renkli Osmaniye Tanıtımı

Başkan Tarhan, sucuk festivaline katılanlara teşekkür etti mask

Başkan Tarhan, sucuk festivaline katılan...

Osmaniye' de Siyer Sınavı Gerçekleşti mask

Osmaniye' de Siyer Sınavı Gerçekleşti

Yetim öğrenciler karne şenliğinde eğlendi mask

Yetim öğrenciler karne şenliğinde eğlend...

Ak Partili kadınlardan Halep'e 1 TIR yardım mask

Ak Partili kadınlardan Halep'e 1 TIR yar...

2016’da 7 Bin 291 gıda denetimi yapıldı mask

2016’da 7 Bin 291 gıda denetimi yapıldı

Gençlere meslek edinme projesiyle meslek öğrendiler mask

Gençlere meslek edinme projesiyle meslek...

BEGEN 1.5 B
TAKIP ET 558