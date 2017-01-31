Belediye - Kosgeb İşbirliği İle Girişimcilik Eğitimi

Girişimcilik eğitiminin Yeni girişimciler ve iş yeri açacak olanlar için büyük bir fırsat olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, "Ülkemizin yerelde de kalkınması için girişimci vatandaşlarımızı önemsiyoruz. Bu kapsamda ilçemizde girişimcilik eğitimlerini olabildiğince düzenlemeye gayret ediyoruz. KOSGEB Osmaniye İl Müdürlüğümüz ile 7 ay sürecek olan Ücretsiz Girişimcilik eğitimi başvuruları başladı. 15 Şubatta ilk gurup için başlayacak olan eğitim başvurularını Eski Belediye Binasındaki Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze yapabilirsiniz. Girişimcilik eğitimi yeni girişimci ve iş yeri açacak olanlar için büyük bir fırsattır. Hemşehrilerimizin bu fırsatı kaçırmamalarını istiyoruz." dedi.